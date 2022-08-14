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عمر شويل - جدة شروط القرض الحر من بنك التسليف 1444 …بنك التسليف السعودي أو بمسماه الجديد بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من أقدم البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى مساعدة المواطنين السعوديين من خلال برامج التمويلات المقدمة لأصحاب الدخل المنخفض والقليل وكذلك التمويل الخاص بالمسكن والسيارة وتجديد المنزل وغيرها من البرامج التي يقدمها على مدار سنوات كثيرة

شروط القرض الحر من بنك التسليف 1444

وبالنسبة للشروط الخاصة بالراغبين في الحصول على البرامج التمويلية أو القرض الحر بشكل خاص.

فيجب أن يكون الفرد سعودي الجنسية وكذلك أن يتجاوز عمره 18 عام ولا يصل للـ 60 سنة.

وأن يقدم مستندات العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق الترخيص الرسمي .

وألا يزيد الراتب الشهري الخاص به عن 14 ألف جنيه .

وكذلك أن يكون نسبة الفحص الائتمانية الخاصة به لا تتجاوز 30 ألف ريال.

شروط القرض الخاص ببنك التنمية الاجتماعية 1444

وكذلك أن لا يكون قد حصل على قرض من أحد البنوك في السعودية.

فينبغي وقتها السداد بشكل كامل وبعدها يمكنه التقديم مرة ثانية ويطلب البنك منك بعض الضمانات الرسمية .

لقبول طلب التمويل مدة السداد من 40 شهر حتى 60 شهرًا .

شروط القرض الحر للكفيل

أما عن القرض الجر للكفيل وشروط حصوله عليه من بنك التسليف أو التنمية الاجتماعية.

فيجب أن يكون الكفيل سعودي ومتواجد في السعودية وأن لا يتجاوز عمره 55 عام .

وأن لا يكون ضامنًا في أحد برامج التمويل الخاصة بالبنك وأن يدفع كل الأقساط .

وأن يتم خصم 30 % من مرتبه ويقوم بعمل ملف ائتماني شخصي خاص به ويوقع على كافة المستندات الرسمية المطلوبة منه وطلب الحصول على التمويل.

ويقوم الفرد بالدخول على الموقع الخاص بـ بنك التنمية الاجتماعية أو التسليف ويسجل دخوله ويتحول لبوابة النفاذ الوطني الموحد لكتابة كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

وبعدها سيظهر أمامك قائمة بأنواع البرامج التمويلية والقروض وسيتم التحديد وفقًا لنوع القرض المراد .

واستكمل الخطوات الخاصة بالطلب وسجل بياناتك وبعدها اختار اختيار المستخدم وقدم الطلب .

وسيتم تقديمه مباشرة بعد انتهاء الطلب وتسجيله وكتابة كافة البيانات المطلوبة.