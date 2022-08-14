نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توثيق عقود الإيجار برقم الهوية الوطنية بمنصة سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة توثيق عقود الإيجار، حيث تعد هذه الخدمة هي واحدة من الخِدْمَات الهامة التي توفرها منصة سكني لجميع المستفيدين داخل الأراضي السُّعُودية، حيث توفر منصة سكني خدمة توثيق عقود الإيجار سواء كان الشخص مؤجرًا أو مستأجرًا بأي مكان بجميع مدن المملكة، حيث يمكن لكل مستفيد أن يقوم بتوثيق عقود الإيجار المسجلة عن طريق الهُوِيَّة الوطنية وعبر المُنشأة من خلال المنصة الإلكترونية للخدمات الخاصة بالإيجار (منصة إيجار)، حيث يتم تنفيذ الخدمة بشكل سريع دون الذَّهاب لمقرات عمل سكني، علمًا بأن التوثيق يتم وفق بعض الشروط التي تم تحديدها من جانب سكني لجميع المستفيدين، وسوف نوضح لكم طريقة توثيق عقود الإيجار.

توثيق عقود الإيجار

يتوفر أن يتم استخدام خدمة توثيق عقود الإيجار بعد أن يتم الاطلاع على العقود الإيجارية قبل أن يتم الموافقة عليها وإتمام العملية الخاصة بالتوثيق عن طريق منصة سكني وعن طريق منصة إيجار الإلكترونية، ومن شروط التوثيق ما يلي:

يتم التقديم علي الخدمة فقط لعقود الإيجار الذي تعد قيد التوثيق، ويتم عرض باقي العقود عن طريق نظام إيجار.

في حال وجود رغبة بتوثيق عقد إيجار يعد غير معروض، فسوف تتم مراجعة الوسيط العقاري الذي قام بإنشاء العقد.

يستطيع المؤجر أو المستأجر أن يقوم بتوثيق عقد الإيجار الخاص به.

ويمكن استخدام خِدْمَات العقود الخاصة بمنصة سكني عن طريق تسجيل الدخول للمنصة الإلكترونية التالية (توثيق العقود) لكل من المؤجرين أو المستأجرين بالمملكة.

تعديل عقد الإيجار قبل التوثيق

يتم تعديل عقد الإيجار قبل إجراءات التوثيق الخاصة بها بمنصة سكني عن طريق ترتيب خطوات التعديل التالية:

بعد أن يتم رفض توثيق العقد يتم التقديم علي الخدمة.

يتم العمل علي تعديل العقد من جانب الوسيط العقاري الذي قام بإنشاء العقد.

ثم أخيرًا يتم إرسال العقد المعدل للتوثيق.

وسوف يتم إخفاء العقود الخاصة بالإيجار المعروضة بهذه الخدمة في بعض الحالات منها: