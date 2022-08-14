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عمر شويل - جدة رابط منصة احسان Ehsan.sa الخيرية تسجيل كمحتاج مستفيد في الحملة الوطنية للعمل الخيري للعام الثاني 1443، للمحتاجين من مستفيدي الضمان “الأسر الضمانية”، وكذاك الأيتام أو المطلقات أو لسداد الديون عن أصحاب الديون والغارمين، والتبرع لشخص محدد، فهي منصة خيرية يمكن من خلالها التسجيل كمستفيد لرعاية المطلقات والأرامل وغيرهم من الفئات المجتمعية الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تبرع أهل الخير، ولكن تواجه بعض المواطنين مشكلة إيقاف الخدمات، خاصة للعارمين الغير قادرين على تسديد مديونياتهم، كل ما سبق أصبح محل بحث مُكثف خلال الأيام الأخيرة، وأصبح أهم ما يشغل فئات عديدة من مواطني المملكة الذين يبحثون عن شرح تفصيلي لشروط وكيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد، وذلك حتي يتمكن المواطن الأكثر احتياجاً طلب مساعدة المنصة.

رابط منصة احسان Ehsan.sa الخيرية رابط تسجيل كمحتاج “فرجت وتيسرات” تبرعات هدابا شخصية

وتجدر الإشارة إلى أنه يواجه الكثيرين ممن يبحثون عن كيفية الاستفادة من منصة إحسان للعمل الخيري، يواجهون مشكلة توقف وإيقاف الخدمات على تعاملاتهم، على الرغم أنهم من الفئات الأكثر حاجة والأولى بالرعاية، نظراً لتراكم ديونهم، وعجزهم عن سداد تلك الديون، ومنهم من حُكم عليه بالسجن وأصبح من الغارمين سواء من الرجال أو النساء، لذلك سنتناول كيفية التغلب على إيقاف الخدمات لتلك الفئات.

وعلى الرغم من انطلاق الحملة الوطنية للأعمال الخيرية الثانية يوم الجمعة 7 رمضان 1443، الموافق 8 أبريل 2022، إلا انه لا يزال التساؤل عن ما هي منصة إحسان، خاصة التسجيل في فرجت للمديون، خاصة من الغارمين والغارمات المسجونين، هذا ومنذ انطلاق المنصة في رمضان الماضي 1443، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، فقد تجاوز إجمالي التبرعات مليار و750 مليون ريال سعودي، وبلغت أعداد المُستفيدين ما يقارب 4 مليون و600 ألف مستفيد.

خدمة تيسرت لإعانة مستفيدي الضمان الاجتماعي “الأسر الضمانية المُعسرة”

وتجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان قد أطلقت خدمة “تيسّرت” وهي من فرص التبرع للمحتاجين من الأسر الضمانية، وذلك بهدف التيسير على المعسرين منهم، كذاك تتيح المنصة التبرع للغارمين الذين صدر بحقهم حكم قضائي، وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وتأتي خدمة تيسرت ضمن ما تقدمه منصة إحسان من اسهام لدعم كافة أوجة المجالات الخيرية، وذلك بمشاركة وتعاون الجهات الرسمية ذات الصلة.

أما عن شروط الاستحقاق للأسر الضمانية المُعسرة من منصى إحسان فتتلخص في التالي:

عدم تخطي مبلغ المطالبة 100 ألف ريال كحد أقصى.

وجود أمر صادر من محكمة التنفيذ تتجاوز مدة صدوره سنة كاملة.

عدم صدور أوامر تنفيذية قضائية أخرى بحق المستحق.

تسجيل مستفيد في منصة احسان الشروط والفئات المستفيدة

ومن الجدير بالذكر أن منصة احسان تتلقى أموال الزكاة والصدقات لتقوم بصرفها في مصارفها الشرعية على المحتاجين، لذلك يمكن إدراج المنصة كمظلة حماية ومشاركة مجتمعية، ومن أكثر أوجه الصرف من خلال منصة احسان الفئات التالية:

الغارمين والغارمات المسجونين بسبب تراكم الديون.

المحتاجين لمسكن ملائم.

كفالة الأيام وخاصة الرضع منهم.

المحتاجين من الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية.

أصحاب الأمراض المحتاجين للعلاج.

من يحتاج لعمليات جراحية.

وغيرها من عشرات الحالات الإنسانية الأخرى.

فرص التبرع في منصة إحسان

كفالة الأيتام حيث جمعت حوالي 110 آلاف ريال للمحتاجين.

سقيا الماء ووصلت التبرعات فيها إلى قرابة 80 ألف ريال.

كفالة مرضى الفشل الكلوي.

تفريج كرب المعسرين.

الكسوة الشتوية.

سلال غذائية للأسر المحتاجة والتي تم فيها جمع قرابة 20 ألف ريال.

تأمين عربات بيع الطعام للمحتاجين حيث جمعت أكثر من 9 آلاف ريال.

الأسرّة الكهربائية لذوي الإعاقة المحتاجين والتي جمعت حوالي 36 ألف ريال للمحتاجين.

التقديم على منصة إحسان

الرقم المُختصر لتلقي تبرعات عبر الرسائل القصيرة النصية

يعتبر الرقم المختصر من أدوات تبرع المواطنين على منصة إحسان للعمل الخيري، حيث يمكن من خلال هذا الرقم إرسال رسالة نصية بقيمة التبرع، حيث يمكن التبرع لمرة واحدة بقيمة 10 ريال أو 20 ريال أو 30 ريال، وتعتبر هذا الرقم وسيلة من وسائل تأدية زكاة الفطر، حيث يتم كتابة المبلغ فقط بالأرقام وإرسال الرسالة، بمعى اكتب رقم 10 وأرسل الرسالة إلى رقم 5005، حينها ستكون تبرعت بمبلغ 10 ريال.

منصة إحسان فُرجت لسداد ديون الغارمين والغارمات السجناء

تبرعات الملك سلمان لمنصة إحسان للعمل الخيري في الدورة الأولى 1442

أما عن قيمة ما تبرع به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في الحملة الوطنية للعمل الخيري الثانية للعام الحالي 1443، فقد استقبل المنصة وكانت الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني قد دُشِّنت بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين وسمو تبرع بقيمة 50 مليون ريال من الملك سلمان ولي عهده الأمين، وتوالت بعدها التبرعات على المنصة من كبار المانحين المتبرعين، سواء من القطاع الأهلي الغير هادف للربح، وكذلك القطاع الخاص، هذا بجانب شرائح عديدة من المتبرّعين بجيمع مناطق ومدن المملكة.

حجم تبرعات 3 ساعات من الحملة الوطنية للعمل الخيري في النسخة الثانية 1443

بلغ حجم التبرعات التي تلقتها منصة احسان خلال 3 ساعات فقط من الحملة الوطنية للعمل الخيري الثانية للعام الحالي 1443 أكثر 262 مليون ريال؛ خلال الساعات الثلاث الأولى من انطلاق الحملة، وبذالك فقد بلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة أكثر من مليار و745 مليون ريال، ويتم استقبال التبرعات عن طريق تطبيق ورابط موقع منصة احسان، وكذلك من خلال مركز اتصال المُحسنين على الرقم: “8001247000”.

علاج مشكلة إيقاف الخدمات

تتلخص مشكلة إيقاف الخدمات لدي قطاع عريض من المواطنين بسبب عجزهم عن سداد ديونهم، هذا وقد استحدثت الحكومة السعودية إمكانية رفع مؤقت لإيقاف الخدمات، وذلك من خلال رابط بوابة موقع ناجز najiz.sa للخدمات العدلية الإلكترونية، حيث يمكن من خلال ناجز جدولة تلك الديون على أقساط، وبذلك يتم رفع إيقاف الخدمات بصورة مؤقته.

كيف تستفيد من منصة احسان للعمل الخيري

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل بمنصة إحسان الوطنية السعودية للأعمال الخيرية متاح حاليا، وذلك للمتبرع والمستفيد، أما المستفيد فيجب عليه التواصل مع إحدى الجمعيات الأهلية الخيرية، أو إحدى المؤسسات القائمة على أمال الخير، وتقديم ما يثبت صحة استحقاقه كمستفيد، وسترفع الجمعية أو المؤسسة الخيرية حالته إلى منصة إحسان، وبذلك يتم اعتباره من المستفيدين، حيث أن منصة إحسان لا تتواصل مباشرة مع المواطنين، ولكن التواصل يتم من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية، شرط أن يقوم بالتسجيل بالمنصة.

التبرع في منصة احسان الخيرية لشخص مُحدد كهدية

الدخول رابط منصة احسان للعمل الخيري.

اختيار الجهة التي ترعب التبرع لها.

اختيار الحالة التي تريد في التبرع لها.

الضغط على خيار تبرع الآن.

كتابة المبلغ المراد التبرع به.

صع علامة علامة صح على جملة “أريد أن أجعل هذا التبرع هدية”

الضغط على تبرع الآن.

الضغط على تمام عملية التبرع.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم إجابات على كثير من التساؤلات التي تدور حول بوابة منصة إحسان للأعمال الخيرية، وطريقة التسجيل للتبرع وكذلك التسجيل كمستفيد،للاستفادة من جملة الخدمات الخيرية التي تتيحها المنصة، ومنذ انطلاق منصة إحسان أصبحت منصة التبرعات الرئيسة، والتي من خلالها يتم تلبية طلبات المحتاجين بجميع مدن ومناطق المملكة، كما أن المنصة تقبل أموال الصدقات والزكاة لتقوم بصرفها في مصارفها الشرعية.

وفي حال كان لديكم أي تساؤلات أو استفسارات، بخصوص التبرع أو الاستفادة من المنصة، وطريقة التعامل مع المنصة، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، فقط اكتب تعليق بما ترغب في الاستفسار عنه، وسنجيب على كافة الاستفسارات التي تصل إلينا.