نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث رقم الجوال في بنك الراجحي وكيفية التنشيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة تحديث رقم الجوال في بنك الراجحي واحدة من أحدث الخدمات التي قدمها البنك الراجحي كي يساعد عملائه على تسجيل الدخول إلى موقع الراجحي وبالتالي الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من بينها الاستفادة من طريقة فتح محفظة اسهم في بنك الراجحي كما يمكن للعميل معرفة كيفية استثمار المال في بنك الراجحي السعودي وقد قدم أيضًا آلية إلغاء رقم الجوال من حساب الراجحي لمن يرغب في ذلك، واستحدث تطبيق الراجحي لكي يساعد في التسهيل على العملاء.

تحديث رقم الجوال في بنك الراجحي

يمكن تغيير رقم الجوال في الراجحي خارج المملكة أو داخلها أيضًا أو البدء في ربط رقم الجوال بحساب الراجحي ولكن هذه الخدمات تتطلب إجراء خطوات متعددة وتتمثل آلية تحديث رقم الجوال في بنك الراجحي في التالي:

على العميل أن يقوم بتسجيل الدخول إلى مباشر الأفراد الراجحي.

كتابة البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة السر في الراجحي مباشر.

بعد ذلك يتم الدخول إلى الملف الشخصي.

ستجد قائمة بكافة المعلومات الشخصية المسجلة لدى البنك، ويمكن بعد ذلك إجراء التحديث أو تغيير رقم الجوال في بنك الراجحي السعودي.

وستحصل على رسالة نصية قصيرة تحتوي على كود التأكيد يلزم إدخاله من خلال الموقع لإنهاء كافة الخطوات المطلوبة، وبعد ذلك يمكن الاستفادة من خدمات البنك ومن بينها طريقة نقل ملكية السيارة من بنك الراجحي 1444.

تحديث الرقم الراجحي 1444

وهناك طريقة أخرى سهلة يمكن من خلالها ربط رقم الجوال بحساب الراجحي أو تغييره وتتم هذه الخدمة من خلال أجهزة الصراف الآلي ولكن ذلك للحاصلين على بطاقات الراجحي، وبمجرد إدخال البطاقة في الأجهزة يتم اتباع الخطوات التالية:

إدخال بطاقة مدى الراجحي وإدخال كلمة المرور بطريقة صحيحة.

من قائمة الخيارات يتم الدخول إلى خدمات البنك الراجحي ثم اختيار تحديث رقم الجوال.

قم بكتابة الرقم الجديد واطلع جيدًا على كافة الشروط والأحكام وقم بالموافقة عليها.

النقر على خيار التأكيد لتنتهي العملية وتحصل على رسالة قصيرة تؤكد أن العملية تمت بنجاح وأنه قد تم تغيير رقم الجوال في البنك الراجحي ويمكن التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء للتنشيط والتأكيد على الخدمة.