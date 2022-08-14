نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التبرع على منصة إحسان الخيرية ehsan.sa كهدايا شخصية تسجيل برامج “تيسرت – إغاثة – فُرجت” في المقال التالي

عمر شويل - جدة التبرع في منصة إحسان الخيرية ehsan.sa كهدية لشخص مُحدد ومعلوم، والتسجيل كمستفيد محتاج وذلك بعد انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للعمل الخيري بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي لاقت إقبال كبير سواء للتبرع أو للتسجيل كمستفيد محتاج من المنصة، وذلك لسداد الديون للغارمين والمُعسرين من الأسر الضمانية وغيرهم ممن ألمت به ظروف قاسية أقعدته عن كسب رزقه، وذلك من خلال البرامج التي تتيحها منصة احسان الوطنية للعمل الخيري، وهي “مشاريع – تيسرت – إغاثة – فُرجت”، وبذلك يمكن التبرع لمنصة إحسان الخيرية كهدية لشخص مُحدد.

التبرع منصة إحسان الخيرية كهدية وتسجيل كمستفيد مطلقات وسداد ديون “مشاريع .. إغاثة .. فُرجت”

أما عن طريقة التسجيل على المنصة و كيفية إلغاء تعليق الخدمات عبر ناجز najiz.sa، وذلك للاستفادة من خدمات المنصة، وهي إحدى المنصات الرسمية والتي تعتني بالمشاريع والإغاثة وكذلك التفريج على المحتاجين من خلال خيار فُرجت، والتي تم تدشينها وفق الأمر السامي، وتخضع منصة إحسان لإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كذلك يُشرف عليها العديد من اللجان الرسمية بالمملكة، هذا وتسعى المنصة لتحقيق أهدافها والتي تشمل إشراك القطاعات والمؤسسات التنموية التي تعمل على تنمية المجتمع، وهي غير هادفة للربح، وهذه القطاعات والمؤسسات تسعى خلال الفترة الأخيرة لتحمل مسئولياتها الاجتماعية فمن خلال تقديم الخدمات والإعانات والتبرعات للمستحقين والفئات الأولى بالرعاية من مواطني المملكة.

تسجيل كمستفيد محتاج والتقديم منصة إحسان الخيرية للتبرع ehsan.sa

أما عن خطوات التسجيل في منصة احسان كمستفيد محتاج، فذلك يتم باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يجب التوجه إلى أقرب جميع خيرية لمكان إقامة الراغب في التسجيل كمحتاج، ويجب التأكد بأن الجمعية شريك في منصة إحسان. تقديم طلب كمحتاج من خلال تقديم وإرفاق الطلب بالمعلومات والمستندات التي تُثبت استحقاقك كمستفيد من برامج منصة إحسان للأعمال الخيرية. ستقوم الجمعية بدراسة طلبك وتقيمها بشفافية لبيان مدى استحقاقك. في حال قبول طلبك من قبل الجمعية ستقوم الجمعية بإرسال طلبك للمنصة. بعدها ستقوم الجمعية بإخطارك، وستقوم بمتابعة المبلغ الذي تم التبرع به لك.

التسجيل على منصة إحسان برقم الهاتف الجوال فقط

وتجدر الإشارة إلى أن منصة إحسان تقبل التسجيل برقم هاتف جوال سعودي فقط، وذلك في الوقت الحالي، وعلى من يرغب في التسجيل في منصة إحسان غير مطلوب منه أي بيانات أو معلومات خاصة، كما أن المنصة تقدم تبرعات متنوعة، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويتم ذلك عن طريق شركائها من الجهات الرسمية، كما يمكن للراغبين في التبرع أن يتموا تبرعاتهم بدون الإفصاح عن شخصيتهم أو بياناتهم، وذلك عن طريق خاصية التبرع السريع، والذي يطلق عليه “التبرع المباشر” دون تسجيل.

منصة احسان وإطلاق النسخة الثانية من الحملة الوطنية للعمل الخيري

تم مساء يوم الجمعة 7 رمضان للعام الناضي 1443 الموافق 8 أبريل 2022 إطلاق النسخة الثانية من الحملة الوطنية للعمل الخيري على منصة احسان الخيرية، وشهد اليوم الأول من الحملة تبرعات سخية تجاوزت 260 مليون ريال سعودي خلال 3 ساعات فقط، وبدأت الحملة بتبرع خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، وولي العهد الأمين “محمد بن سلمان”حيث تبرعا بمبلغ 50 مليون ريال سعودي، وتوالت بعدها التبرعات بسحاء من رجال الأعمال والقطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الغير هادفة للربح وفئات عديدة من المجتمع السعودي.

الملك سلمان يفتتح حملة العمل الخيري الثانية على منصة إحسان بتبرع 30 مليون ريال

هذا وتسعى المنصة في التوسع في طرق وقنوات الدفع خلال الفترة القادمة، هذا والمنصة لا تقبل التبرعات النقدية، وإنما فقط التبرعات التي يتم دفعها بطريقة إلكترونية، ويجب الإشارة إلى أن منصة إحسان تساعد الجهات والمؤسسات الخيرية في وصول التبرعات للمواطنين المحتاجين، ولا تتعامل المنصة مع الأفراد المستحقين لتلك التبرعات بشكل مباشر.

التبرع السريع على منصة إحسان الخيرية برامج “مشاريع – نيسرت – إغاثة – فُرجت”

ما هي منصة احسان الخيرية وكيف تسفيد من المنصة

ومن الجدير بالذكر أن التبرعات التي تتلقاها المنصة يتم نشرها في صورة تقارير على المنصة، ولمزيد من الشفافية، يتم أيضا إرسال تقارير التبرعات هذه من خلال رسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني للأعضاء المُسجلين على المنصة، كما يمكن التبرع السريع، وذلك خلال عدة ثواني دون الحاجة إلى التسجيل في منصة إحسان أو تسجيل أي بيانات شخصية، أما عن جهات صرف التبرعات السريعة، فهي تذهب مباشرة إلى المشاريع الأشد حاجة، ويتم ذلك بصورة تلقائية ومباشرة.

من المستفيد من منصة احسان

الغارمين الغير قادرين على سداد مديونياتهم.

المحتاجين لمسكن ملائم لحياة كريمة.

كفالة اليتم لمن فقد إحدى أبوية.

من ليس لدية مصدر دخل كافي

كفالة الرضع من الأيتام.

المسجونين من الغارمين والغارمات.

المحتاجين من الطلاب والطالبات.

العلاج والعمليات الجراحية والعلاج الطبي.

منصة إحسان أحد مصارف الزكاة الرسمية

وتجدر الإشارة إلى أن منصة إحسان الخيرية هي إحدى الجهات المنوط بها تلقي أموال الزكاة، ويمكن حساب الزكاة من خلال خدمة حاسبة الزكاة على المنصة، وخدمة حاسبة الزكاة هذه موجودة ضمن تبويب برامج المنصة، أما عن نوعية التبرعات التي تتلقاها منصة إحسان فهي تبرعات مالية فقط، ولا تقبل المنصة التبرعات العينية في الوقت الحالي، هذا ولا يوجد حد أدنى أو أقصى للتبرع، فيمكنك التبرع بريال واحد، وكل ما سبق يمكن من خلال رابط تسجيل جديد على منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

مشاريع منصة إحسان

منصة إحسان الإغاثية والأعمال الإنسانية في مختلف دول العالم

فُرجت على منصة إحسان

طرق تلقى ودفع التبرعات على منصة إحسان الخيرية هذا ويمكن جعل تبرعك في صورة هدية، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى منصة إحسان، ثم الضغط على خيار الهدية، بعدها يمكنك اختيار فرص التبرع المتاحة والمناسبة لك، كما يمكنك أن تُضيف البيانات الخاصة للمُهدى له التبرع، وستصل له رسالة بإهدائك، أما عن طرق دفع التبرعات المتاحة على منصة إحسان فهي كالتالي: مدى.

البطاقات الائتمانية.

أبل بي. التبرع لشخص في منصة احسان الخيرية كهدية الدخول رابط منصة احسان للعمل الخيري.

اختيار الجهة التي ترعب التبرع لها.

اختيار الحالة التي تريد في التبرع لها.

الضغط على خيار تبرع الآن.

كتابة المبلغ المراد التبرع به.

صع علامة علامة صح على جملة “أريد أن أجعل هذا التبرع هدية”

الضغط على تبرع الآن.

الضغط على تمام عملية التبرع. كيفية إلغاء تعليق الخدمات للاستفادة من منصة إحسان ومن الجدير بالذكر أن تعليق الخدمات الخاصة بالعديد من مواطني المملكة يعوق الحصول على الخدمات التي تقدمها منصة إحسان، ولكن يمكن الرفع المؤقت لإيقاف الخدمات، حيث يمكن لمن تم إيقاف الخدمات الخاصة به تسجيل الدخول على بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز التابعة لوزارة العدل، وذلك لرفع إيقاف الخدمات مؤقتاُ، وبذلك بمكن التسجيل على منصة إحسان والاستفادة بما تقدمه من إعانات، ويتم رفع الإيقاف بعد جدولة المديونية. كيفية الاستفادة من منصة إحسان للعمل الخيري ويجب الإشارة إلى أن منصة احسان الإلكترونية الأعمال الخيرية لا تتعامل مباشرة مع الأفراد والمواطنين، حيث يتم التعامل معهم من خلال الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، ولكن يتم ذلك بعد التسجيل على المنصة، لذلك يجب حتى يتم الاستفادة من خدمات المنصة لآبد أولاً من التسجيل على المنصة بالاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. تبرع منصة إحسان الخيرية لابد وأن نعرف أن منصة احسان الخيرية هي بوتقة جمع التبرعات للصرف على أوجه الخير في كافة قطاعات أوجه الصرف، حيث يتم التبرع بصور عديدة وأيسرها وأسهلها إرسال رسالة نصية على على 5005 بحيث تحتوى الرسالة على مبلغ التبرع فقط، بمعنى اكتب 10 في رسالة وقم بإرسالها على رقم 5005، وبذلك تكون قد تبرع بمبلغ 10 ريال، ويمكنك مضاعفة المبلغ إلى 20 أو 30 ريال. التقديم على منصة إحسان تسجيل الدخول على رابط منصة إحسان الخيرية الوطنية

كتابة الاسم .

البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف المحمول.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد. وبذلك نكون قد قدمنا لكم رابط تسجيل الدخول على منصة إحسان الوطنية للأعمال الخيرية بالمملكة السعودية، والفئات المستحقة والأولى برعاية المنصة، وكذلك نبذه عن ما تقدمه المنصة من خدمات جليلة، سواء للمتبرعين وأصحاب الحاجات، هذا وقد تلقت المنصة تبرعات سخية من قطاعات عديدة من المجتمع السعودي، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان، وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفي حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل عن التقديم في منصة إحسان وطريقة الاستفادة من المنصة والشروط الخاصة باستحقاق الفئات الأكثر احتياجاً، أو أي من الخدمات التي تقدمها، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين على الإجابة على جميع ما يصلنا من تعليقات حسب المعلومات المتاحة لدينا.

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