نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نقل ملكية السيارة من بنك الراجحي وخدمة ما بعد البيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة نقل ملكية السيارة من بنك الراجحي واحدة من أهم الخدمات التي قدمها البنك الراجحي حديثًا وذلك من أجل التسهيل على المستفيدين من منتج تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية وقد تم توضيح كافة المعلومات المطلوبة التي تخص طلب نقل ملكية المركبة بعد سداد الأقساط بالإضافة إلى كيفية استثمار المال في بنك الراجحي وأشار أيضًا إلى طريقة فتح محفظة اسهم في بنك الراجحي السعودي لذا سنتعرف بالتفصيل على آلية نقل ملكية سيارة الراجحي 1444.

طريقة نقل ملكية السيارة من بنك الراجحي

شارك البنك الراجحي في التحول الرقمي لهذا قام بتقديم خدمات إلكترونية عبر موقع الرسمي من بينها معلومات عن أنواع برامج التمويل المتاحة للعميل سواء السعودي أو الوافدين، وأشار إلى طريقة نقل ملكية السيارة من بنك الراجحي أيضًا وهي خدمة تتم عن طريق التالي:

ومن بين تلك الخدمات إمكانية نقل الملكية ويوضح الموقع ما هي الخطوات المطلوبة والتي تتمثل في التواصل مع خدمة عملاء البنك لتوضيح الشروط المطلوبة وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة أيضًا لإتمام الخدمة.

خدمات ما بعد البيع لمنتج تأجير سيارات الراجحي

بعد إطلاق خدمة تحديث رقم الجوال في بنك الراجحي تم الإعلان عن أبرز الخدمات المتاحة لبعد البيع بعد الحصول على منتج تأجير السيارات ومن بينها إمكانية طلب نقل ملكية المركبة بعد أن ينتهي العميل من سداد قيمة الأقساط، بالإضافة إلى تجديد استمارة السيارة أيضًا أو تقديم طلب للحصول على نسخة من المفتاح.

كم رسوم خدمات ما بعد البيع الراجحي؟

للحصول على خدمة نقل العقد إلى عميل آخر في السعودية لا بد من سداد قيمة الرسوم المطلوبة والتي تم تقديرها ب 250 ريال سعودي، أما عن رسوم العقد الإدارية فهي مقدرة بقيمة 1%، وفي حال فسخ العقود واسترداد المركبة فتبلغ قيمة الرسوم المطلوبة كتكلفة للكيلو متر الإضافي قيمة 0.52 هللة، وعند عمل تفويض سائق إضافي ستكون الرسوم مُقدرة ب 172.50 ريال سعودي فقط.