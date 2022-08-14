نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل نقدي 20 ألف ريال بدون كفيل بموافقة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على تمويل نقدي بمبلغ 20 ألف ريال بدون كفيل وبأقل راتب لمحدودي الدخل، حيث قامت البنك المركزي السعودي بتوثيق عدد من البنوك والشركات السعودية التي تقدم تمويل للأفراد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بمبلغ مالي مناسب لمن يحصل على دخل شهري بسيط، والتمويل متوافق عليه من أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدم معظم البنوك تمويل إسلامي للمواطن السعودي والمقيم داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لضمان تقديم أفضل العروض والخدمات التمويلية للرجال والنساء.

تمويل نقدي 20 ألف ريال بدون كفيل

وفرت شركة عبد اللطيف جميل عروض السيارات الحديثة والمستعملة وبجانب ذلك، قرض 300 ألف ريال بدون كفيل، قامت بتقديم تمويل نقدي، وتمويل سلع استهلاكية، وتمويل شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للمنزل، بالتقسيط المريح وعلى فترة سداد طويلة، وإذا كان راتبك الشهري 3000 ريال فسوف تحصل على التمويل النقدي بإجراءات ميسرة وسريعة، وفترة سداد تمتد حتى ثلاث سنوات لتقم بالسداد دون قلق أو خوف من تراكم الديون.

الشروط والمستندات المطلوبة للتمويل النقدي

يجب أن تتوافر بك الشروط المعلن عنها من قبل الشركة حتى تحصل على التمويل النقدي بموافقة سريعة، وهي أن تكون موظف بالقطاع الحكومي، أو موظف قطاع خاص، ولمن بالقطاع الخاص يجب أن يكون قد مر على عمله فترة عام واحد على الأقل، والتمويل بدون كفيل في حالة إذا كان السجل الائتماني نظيف، التمويل للسعوديين فقط، ويتم تقديم خطاب تعريف بالراتب وصورة من الهوية الوطنية، وكشف حساب بنكي ورقم الآيبان.

كيفية التقديم لطلب التمويل النقدي

يمكنك طلب التمويل النقدي عن طريق شركة عبد اللطيف جميل ولكن بعدما تقم بحساب البرنامج الذي يناسبك من خلال حاسبة التمويل النقدي، والتي توفر لك حساب التمويل المناسب ومبلغ القسط الشهري، وكل هذا مجاني من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، كما هو متاح لك أن تحصل على سيارتك الجديدة بالعروض المقدمة من الشركة للتمويل التأجيري للسيارات أو التملك، أو سيارة مستعملة بقسط شهري بسيط، ولك أبضا عروض تمويلية للسيارات بأقل سعر، وعلى سبيل المثال إذا كان مبلغ التمويل 10 ألف ريال، فأن القسط الشهري 428 ريال، وفترة سداد 3 سنوات، ومعدل النسبة السنوي 35,3%، ويمكنك الاستعلام عن الأقساط الشهرية والتمويلات المتاحة لك من قبل الشركة.