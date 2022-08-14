نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح محفظة اسهم في بنك الراجحي وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة فتح محفظة اسهم في بنك الراجحي واحدة من أهم الطرق المستخدمة في استثمار المال في المملكة العربية السعودية لهذا بحث الكثير من المستفيدين عن طريقة تداول الأسهم في الراجحي وذلك بعد فتح محفظة الراجحي مباشر باعتبار أن البنك واحد من أهم المؤسسات المالية الموجودة في الفترة الحالية، ويمكن معرفة كيفية استثمار المال في بنك الراجحي بخطوات سهلة بعد إطلاق الخدمات الإلكترونية من خلال البنك والذي أطلق أيضًا آلية تحديث رقم الجوال في بنك الراجحي في الآونة الأخيرة.

طريقة فتح محفظة اسهم في بنك الراجحي

هناك أنواع عديدة من محفظة الأسهم في الراجحي وهي تدخل في إطار المحافظ الاستثمارية ومن بينها محفظة العائد، أما عن طريقة فتح محفظة اسهم في بنك الراجحي فهي كما يلي:

الانتقال إلى رابط الراجحي المالية.

ثم يتم الدخول إلى تبويب تسجيل مستفيد جديد.

على العميل أن يبدأ في إدخال البيانات مثل رقم السجل المدني واسم المستخدم وكلمة السر وعنوان البريد الإلكتروني.

اختيار المحفظة التي يريد الحصول عليها من بين المحافظ المتاحة في الموقع.

ثم الاختيار ما بين أفراد أو شركات وبمجرد النقر على خيار التالي سيحصل العميل على كود التحقق بعد إدخاله يتم التأكيد على الطلب.

بعد ذلك يمكن البدء في استخدام محفظة الأسهم لدى بنك الراجحي.

شروط فتح محفظة أسهم البنك الراجحي

هناك العديد من الشروط التي ينبغي أن تكون متوفرة في العملاء بالمملكة حتى يحصلون على فرصة فتح محفظة استثمارية في البنك الراجحي أو للاستفادة من طريقة نقل ملكية السيارة من بنك الراجحي ومن بين تلك الشروط ما يلي:

ينبغي حصول العميل على حساب جاري في المصرف ويتم تفعيله أيضًا.

الحصول على بطاقة الصراف الآلي مدى من أبرز الشروط المطلوبة ولا بد أن تكون سارية المدة.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع.

استخدام منصات التداول من أجل تحليل الأسهم والبدء في الاستثمار.

كم سعر فتح محفظة في الراجحي

أكدت الراجحي المالية أن فتح المحفظة الاستثمارية يتم بشكل مجاني ويمكن لجميع العملاء الذين توفرت بهم الشروط إجراء التعاملات المالية ويستطيع العميل استخدام خدمة فتح محفظة اسهم الراجحي إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد أيضًا.