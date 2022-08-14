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عمر شويل - جدة متى استرجاع رابط تسجيل واستعلام نزول المساعدة المقطوعة sso.hrsd.gov.sa والتي توقفت عن العمل جميع الروابط الخاصة بالتسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، وما هي طريقة تحديث البيانات من خلال رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرد على تساؤلات المواطنين حول حقيقة إيقاف مقطوعة الضمان الاجتماعي بشكل نهائي، وتحديث بيانات مستفيدي الوزارة في نوفمبر من العام الماضي 2021 والتي تستمر حتى أكتوبر القادم لشمول جميع مستفيدي الوزارة بالتسجيل وتحديث البيانات المسجلة من قبل على موقع الوزارة.

متى استرجاع رابط تسجيل واستعلام المساعدة المقطوعة sso.hrsd.gov.sa تحديث بيانات الضمان

تتطلع فئات كثيرة من المجتمع السعودي من أصحاب الدخل الشهري المنخفض وغير القادرين، وكذلك فئات التأهيل الشامل والمطلقات والأرامل والشيوخ، للحصول على الدعم المالي المطلوب من مؤسسات وهيئات المملكة الاجتماعية، ويتابع المواطنين التعرف على الأخبار من تسجيل وتحديث بيانات على المواقع والمنصات لضمان تجديد قاعدة بياناتهم فيها.

صرف المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa لمرة واحدة لمستفيدي الضمان بأمر ملكي

وتجدر الإشارة إلى أنه تم صرف مساعدة مقطوعة لمرة واحدة بديل عن مقطوعة الضمان الاجتماعي التي تم وقف العمل بها منذ عدة سنوات، وتم صرف تلك المساعدة في صورة معاش استثنائي إضافي، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.

المساعدات المقطوعة 1444

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير العديد من الخدمات لعدد من فئات المجتمع السعودي، وكان من تلك في السابق خدمة المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وكانت المقطوعة تصرف لغير القادرين والذين لديهم التزامات مالية مثل سداد مصروفات دراسية أو علاجية وكذلك سداد فواتير للكهرباء متأخرة أو إيجارات للمنزل وغيرها، واستمرت الوزارة في صرف المقطوعة للمستفيدين والمسجلين بموقع الوزارة مرة أو مرتين في العام الواحد طوال أعوام مضت، وتوقف الإعلان عن أخبار جديدة عنها منذ أربعة سنوات.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

يجب أن يكون للمستفيد حساب من قبل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم الدخول مباشرة على المنصة الوطنية الموحدة وتسجيل الدخول لتحديث بيانات مستفيدي الضمان. يقوم المستخدم باختيار طريقة التسجيل، بحساب موقع الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المنصة الوطنية نفاذ. يتم الدخول على صفحة البيانات الشخصية للمستفيد وتحديث البيانات. توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الأرقام للاستعلام: 8001222777 – صندوق بريد 12487 – الرقم البريدي للوزارة 11157.

هل تم إلغاء مقطوعة الضمان الاجتماعي

سؤال ورد إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي حول توقف المساعدات المقطوعة نهائيا بعد توقفها بالسنوات الماضية، وجاء رد الوزارة أنها لم تقم بإلغاء المساعدات المقطوعة وإنما سنقوم بتحديد الموعد المناسب للإعلان عن أخبارها، ويكون على المسجلين من قبل بالمقطوعة تحديث بياناتهم على الموقع للدخول في المنظومة الجديدة للضمان.