نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض منصة سلفة في 15 دقيقة بدون كفيل ورابط الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول قروض منصة سلفة الإلكترونية، حيث تمنح منصة سلفة العديد من القروض السريعة التي تهدف إلى سداد حاجة الفرد وكافة الديون وإقامة المشروعات حسب رغبة المتقدم، وتصل قيمة تمويل سلفة بحد أقصى إلى مبلغ مالي قدره 5 آلاف ريال سعودي، ويتم تقسيط المبلغ على فترات متتالية حسب دخل الشخص المتقدم، ويتمتع نظام تمويل منصة سلفة بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها بمجرد التقديم والحصول على الدعم المالي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي من سلفة بقيمة 5 آلاف ريال سعودي بالخطوات، ورابط الدخول ومميزات قروض سلفة.

تمويل شخصي من سلفة 1444:

تقدم منصة سلفة الإلكترونية العديد من القروض السريعة التي يمكن الاستفادة منها، ومن ضمن هذه القروض تمويل شخصي سريع علماً بأن المنصة تابعة لإشراف البنك المركزي السعودي، حيث تزداد عمليات البحث في الآونة الأخيرة حول تمويل شخصي من سلفة بقيمة 5 آلاف ريال سعودي في أقل من 15 دقيقة، ويتم الحصول على التمويل بمجرد الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة الإلكترونية.

شروط التقديم للحصول على تمويل شخصي من سلفة:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم بشكل دائم على أرض المملكة العربية السعودية.

أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي.

أن يكون عمر الشخص المتقدم بدءً من 23 حتى 60 ريال سعودي ومن الضروري أن يكون مكتمل الأهلية.

من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم مقيم على رأس عمله في حالة كونه تابع للقطاع العام الحكومي بحد أدنى 3 شهور، وبحد أدني في القطاع الخاص 6 أشهر.

كيفية التقديم الحصول على تمويل سلفة بالخطوات: