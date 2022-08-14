نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهى حالات استحقاق الزوجة دعم حساب المواطن كمستفيد رئيسي وكيفيه التسجيل عبر الموقع الرسمي https://ca.gov.sa/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالات استحقاق الزوجة دعم حساب المواطن كمستفيد رئيسي فقد شهدت الساعات الأخيرة إعلان رسمي جاء من جانب برنامج حساب المواطن السعودي، والذي قد أوضح من خلال تصريح هام عبر الموقع الرسمي الخاص به أن هناك 5 حالات يمكن من خلاله ان تستفيد المرأة المتزوجة التسجيل في برنامج حساب المواطن وذلك كمستفيد رئيس، وذلك في بعض الحالات التي يجب ان يتم توافرها أحدها لكي يتم الحصول على الدعم بشكل طبيعي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما كشف عنه برنامج حساب المواطن بشأن حالات استحقاق الزوجة الدعم كمستفيد رئيسي.

حالات استحقاق الزوجة دعم حساب المواطن كمستفيد رئيسي

وقد أعلن رسميا برامج حساب المواطن من خلال الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يمكن ان يتم استفادة المرأة المتزوجة من التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس بذلك بناء على بعض الضوابط والحالات التي تم تحديدها، حيث جاءت هذه الحالات على النحو التالي.

يتم منح الدعم للمرأة المهجورة.

وكذلك في حالة المتزوجة من غير سعودي.

كما يتم تقديم الدعم كمستفيد رئيسي في حالة عائلة سجين.

بالاضافة الى عائلة فاقد الأهلية.

وكذلك في حالة المرأة التي زوجها غائب.

خطوات التسجيل في دعم برنامج حساب المواطن السعودي 1444

وقد أشار برنامج حساب المواطن السعودي كذلك من خلال الحساب الخاص به رسميا إلى أهمية إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وذلك بالنسبة للزوجة التي تستحق الدعم كمستحق أساسي، وقد لفت البرنامج كذلك أنه حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة في هذه الحالة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة، حيث يتم تقديم وتسجيل الحصول على دعم برنامج حساب المواطن من خلال زيارة الرابط الخاص بالموقع الإلكترونية، حيث يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.