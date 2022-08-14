نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل للمقيمين في السعودية يصل إلى ١٠٠ الف ريال.. قدم الآن بهذه الشروط! في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُوّفر شركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية أسرع تمويل للمقيمين في السعودية يصل إلى ١٠٠ الف ريال سعودي للأفراد والمشتريات دون فرض شروط صعبة أو إجراءات مُعقّدة، وهي من الفرص التمويلية التي تلقى قبولا واسعًا بين الوافدين إلى المملكة الراغبين في الحصول على قرض بهدف شراء سيارة أو المساهمة في تغطية تكاليف الزواج أو غير ذلك من أمور تحتاج إلى تمويل سريع لا ينتظر إجراءات البنوك الطويلة، ومن مميزات هذا التمويل أنه متاح للسعوديين والمُقيمين في جميع القطاعات، ولا يحتاج إلى كفيل أو تحويل راتب، كما أن سداد الأقساط مريح يصل إلى إلى 5 سنوات، والإجراءات سريعة والموافقة فورية، وهو قرض مُتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كيفية التقديم على أسرع تمويل للمقيمين في السعودية من شركة كوارا

ويُمكن التقديم على أسرع تمويل للمقيمين في السعودية من شركة كوارا من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط التقديم على التمويل عبر الموقع الإلكتروني لشركة كوارا. قم بالضغط على تقدم بطلبك. كتابة الاسم والهوية، والنقر على غير سعودي. إدخال تاريخ الميلاد ورقم الهاتف، والمنطقة والمدينة، واسم البنك الذي نحصل منه على الراتب الشهري. تحديد القطاع الوظيفي وتاريخ بدء العمل، ثم النقر على إرسال، ثم استكمال باقي البيانات المطلوبة وفق ما هو مُدون بالموقع الرسمي لشركة كوارا. ويُمكن التواصل مع الشركة للاستفسار عن أي معلومات عبر الرقم 8001188999.

شروط تمويل للمقيمين في السعودية يصل إلى ١٠٠ الف ريال

ووضعت شركة كوارا عددًا من الشروط والمستندات المطلوبة لتمويل المقيمين في السعودية وهي على النحو التالي: