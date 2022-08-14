نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل للمقيمين في السعودية يصل إلى ١٠٠ الف ريال.. قدم الآن بهذه الشروط! في المقال التالي
عمر شويل - جدة تُوّفر شركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية أسرع تمويل للمقيمين في السعودية يصل إلى ١٠٠ الف ريال سعودي للأفراد والمشتريات دون فرض شروط صعبة أو إجراءات مُعقّدة، وهي من الفرص التمويلية التي تلقى قبولا واسعًا بين الوافدين إلى المملكة الراغبين في الحصول على قرض بهدف شراء سيارة أو المساهمة في تغطية تكاليف الزواج أو غير ذلك من أمور تحتاج إلى تمويل سريع لا ينتظر إجراءات البنوك الطويلة، ومن مميزات هذا التمويل أنه متاح للسعوديين والمُقيمين في جميع القطاعات، ولا يحتاج إلى كفيل أو تحويل راتب، كما أن سداد الأقساط مريح يصل إلى إلى 5 سنوات، والإجراءات سريعة والموافقة فورية، وهو قرض مُتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كيفية التقديم على أسرع تمويل للمقيمين في السعودية من شركة كوارا
ويُمكن التقديم على أسرع تمويل للمقيمين في السعودية من شركة كوارا من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى رابط التقديم على التمويل عبر الموقع الإلكتروني لشركة كوارا.
- قم بالضغط على تقدم بطلبك.
- كتابة الاسم والهوية، والنقر على غير سعودي.
- إدخال تاريخ الميلاد ورقم الهاتف، والمنطقة والمدينة، واسم البنك الذي نحصل منه على الراتب الشهري.
- تحديد القطاع الوظيفي وتاريخ بدء العمل، ثم النقر على إرسال، ثم استكمال باقي البيانات المطلوبة وفق ما هو مُدون بالموقع الرسمي لشركة كوارا.
- ويُمكن التواصل مع الشركة للاستفسار عن أي معلومات عبر الرقم 8001188999.
شروط تمويل للمقيمين في السعودية يصل إلى ١٠٠ الف ريال
ووضعت شركة كوارا عددًا من الشروط والمستندات المطلوبة لتمويل المقيمين في السعودية وهي على النحو التالي:
- توفير سجل ائتماني جيد.
- إضافة ضامن في حال كان المبلغ التمويل أعلى من 100 ألف ريال حسب تعليمات البنك المركزي السعودي.
- وتوفير كشف حساب يُوضح رواتب آخر ثلاثة أشهر، وكذلك شهادة مُدد وأجور لموظفي القطاع الخاص.
- إحضار الهوية الوطنية أو هوية مقيم سارية الصلاحية للوافدين.
- ملء نموذج طلب التمويل، وإحضار تعريف راتب للموظف الحكومي السعودي مدته لا تزيد على ثلاثة أشهر، وللمقيم مدته لا تزيد على شهر واحد، ولموظفي القطاع الخاص مدته لا تزيد على شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع تمويل للمقيمين في السعودية يصل إلى ١٠٠ الف ريال.. قدم الآن بهذه الشروط! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.