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عمر شويل - جدة تنطلق برامج التطوير المهني الصيفي لأداء المعلمين غداً الإثنين بالمملكة العربية السعودية، وذلك برعاية المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالشراكة مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، على أن تكون البرامج “عن بعد”، وذلك في الفترة من 17 محرم حتى 10 صفر 1444 هجرية، وبين المعهد الوطني الهدف الرئيسي من تلك البرامج، وهو تطوير الأداء المهني للمعلمين في العديد من المجالات، بالإضافة إلى أنها تتضمن تطبيق مناهج التعليم العام على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة “الطلاب ذوي الإعاقة”، كما أنها تتضمن أيضا تصميم التدريس في ضوء متطلبات الاختبارات الدولية TIMSS & PISA، وكذلك مهارات التحصين الفكري للطلبة، بالإضافة إلى تدريس مفاهيم التربية على المواطنة، وذلك وفقا لاستراتيجية التعلم المبني على المشروعات.

تنطلق برامج التطوير المهني برعاية المعهد الوطني

وصرح رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الجهيمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”. أن هذه البرامج تأتي في إطار خطط المعهد الوطني لتطوير الأداء المهني للمعلمين، والمعلمات في مجالات علمية متخصصة، وهي تأتي أيضا في سياق تفعيل الشراكة القائمة بين المعهد الوطني للتطوير المهني، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

المعهد أو المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي

يتمتع المعهد أو المركز الوطني للتطوير المهني بالشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا. وهو مرتبط بوزير التعليم، فهو الذي يرأس مجلس الإدارة فيه، كما أنه يمتلك شراكات عالمية ومحلية.

ويتبنى المعهد الوطني مفهوم متطور للتطوير المهني المحترف. وذلك من أجل بناء منظومة فاعلة للتطوير المهني، تعمل على الارتقاء النوعي بمستوى أداء المعلم، والقيادات التعليمية.

من أهداف المعهد الوطني