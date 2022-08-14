نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحدودي الدخل سيارة مستعملة بقسط 752 ريال بدون مقدم وضمان 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السيارات المستعملة مستمرة وتمتاز بأنها تمتلك بعض من المواصفات الجيدة وإمكانيات عالية، لأن كل مواطن يبحث عن فرصة لامتلاك سيارة أحدث موديل بسعر مناسب، ولأن سعر السيارات الجديدة مرتفع، ولن يستطيع محدودي الدخل امتلاك سيارة بسعر عالي، فيلجأ الكثيرون إلى البحث عن سيارة مستعملة موديل حديث، ويوجد البعض الأخر من الأفراد يبحثون عن السيارات المستعملة ولكن يحصلون عليها بالتمويل ودفع أقساط شهرية بسيطة، ليناسب احتياجاتهم وامتلاك السيارة بأقل الإمكانيات، والتمويل بدون مقدم ولا يحتاج إلى كفيل، للمواطنين والمقيمين، كما يمكنك أن تحصل على التمويل بضمان حتى 3 سنوات.

سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات

توفر بعض البنوك والشركات السعودية سيارات مستعملة بضمان حتى 3 سنوات أو 60 ألف كيلو ممشى للسيارة داخل المملكة، سيارة بدون كفيل للمواطن والمقيم، ويمكنك أن تحصل على سيارة بالضمان إذا كانت من ضمن السيارات المعروض المستعملة، كما أنه من أهم مزايا تمويل السيارات أنه يمكنك الحصول على السيارة للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، سيارات أحدث موديل وأول قسط مجاني بدون مقدم، ولجميع محدودي الدخل براتب شهري يبدأ من 3000 ريال، للموظف الحكومي أو الموظف بالقطاع الخاص، وللمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، ويجب أن لا يتخطى العمر 70 عاما.

سيارة مستعملة بدون مقدم وقسط 752 ريال

متوفر سيارة حديثة موديل 2020 بقسط شهري 752 ريال، على فترة سداد 60 شهرا، والسيارة شيفروليه سبارك، هاتشباك، أوتوماتيك ومتواجدة في الرياض، وعدد المسافة المقطوعة في المدينة للسيارة من 90 ألف كيلو وحتى 99 ألف كيلو، وناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك، ولون السيارة أبيض، ويبلغ ثمن سعر السيارة داخل العرض التمويلي إلى 51,675 ريال، والدفعة الأخيرة تصل إلى 6,555 ريال، ونسبة التملك 20%.

الحصول على سيارة مستعملة

يمكنك الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل لعروض السيارات الجديدة والسيارات المستعملة، والتقديم لطلب سيارة مستعملة موديل 2020 شيفروليه سبارك، ودفع القسط الشهري المطلوبة، ويتم طلب السيارة من خلال رقم الهاتف لخدمة العملاء 8002442211 لتحصل على سيارتك المعلن عنها من قبل الشركة بمزايا التمويل، ويتم تقديم صورة من الهوية الوطنية، وصورة رخصة القيادة، وصورة جواز السفر، والعنوان داخل المملكة، ويتم توفير حساب بنكي باسم المستفيد من التمويل ويتم تقديم جميع الأوراق والمستلزمات المطلوبة إلى شركة عبد اللطيف جميل.