نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات متنوعة مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية تعرف علي اهم شروط التمويلات الجديدة وكذلك شروط تمويل الاسرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة حديثنا اليوم عن أكثر ما يشغل بال المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية . وهو كيفية الحصول على تمويل بدون أي تعقيدات وكذلك بدون أي شروط معقدة . طبعا أكثر سؤال حير الكثير ماهو هذا البنك الذي نستطيع الحصول منه على تمويل سهل وسريع . وكذلك تكون شروط متوافرة في الراغبين على الحصول على هذا التمويل . سوف نجيب على كافة تلك التساؤلات عبر موقعنا موقع ثقفني تابعونا . البنك الذي نقصده في تلك المقالة هو بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية . حيث قد أوضح من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي والخاص به عن بعض الشروط البسيطة ولكن يجب على المتقدمين على هذا التمويل أن تتوافر فيهم تلك الشروط للحصول على القروض التمويلية من بنك التسليف . وانه للعلم تمويلات بنك التسليف تتبع احكام الشريعة الاسلامية وتتفق معها تماما . أما الآن سوف نتعرف على الشروط الجديدة الخاصة ببنك التسليف وكذلك أيضا شروط قرض الاسرة .
نتعرف سويا الآن على الشروط الجديدة الخاصة ببنك التسليف السعودي
كما نعلم جيدا أن لكل منصات أو بنوك تمويلية لها شروط خاصة يجب أن تتوافر في المتقدمين عليها . ولكن هنا عبر بنك التسليف وضع بعض الشروط الغير معقدة لكي تتم عملية الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر .وعن أبرز تلك الشروط هي :
- أولا / حيث يجب على الراغب في الحصول على التمويل أن يكون كامل الأهلية والتصرف وأن يتراوح عمره ما بين عمر 18 عام على الأقل كما أنه لا يزيد عمره عن 65 عام.
- ثانيا / كما أنه على المتقدم امتلاك سجل ائتماني خاص به ويكون صحيح.
- ثالثا / أما بخصوص دخل المتقدم فيجب ألا يتجاوز عن مبلغ 20 ألف ريال سعودي.
- رابعا / يجب امتلاك المتقدم وثيقة عمل حر.
نتحدث بشأن شروط قرض الأسرة المقدم من بنك التسليف
- اولا / عن عمر المتقدم للحصول على تمويل الاسرة من بنك التسليف فأنه لا يتجاوز عمره عن 70 عاما .
- ثانيا / كما أنه يجب ألا يزيد راتبه عن مبلغ 14500 ريال سعودي في الشهر.
- ثالثا / أما بخصوص نصيب الفرد داخل الأسرة فلا يتعدى نصيبة عن مبلغ 3 آلاف ريال سعودي.
- رابعا / والطبيعي في كل شروط الحصول على أي تمويل فإنه يجب على المتقدم سجل ائتمان صحيح لكي تتم عملية الحصول على القرض بصورة سليمة .
- خامسا / أما بخصوص حق السيدات في الحصول على التمويل من بنك التسليف . فأنه لهن الحق في الحصول على القرض سواء كانت المتقدمة مطلقة أو أرملة أو كذلك حتى تعيل أبناءها.
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