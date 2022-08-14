نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إتاحة العمرة لجميع التأشيرات بالسعودية مع بداية موسم العمرة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إتاحة العمرة لجميع التأشيرات بالسعودية هو واحد من أهم القرارات الجديدة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث فرح المسلمون الراغبون في أداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام والروضة الشريفة بهذا القرار الجديد. ويمكن قرار إتاحة العمرة لجميع أنواع التأشيرات جميع الموجودين في المملكة العربية السعودية لأي غرض كان ( زيارة – سياحة – عمل – ……) من أداء العمرة دون التقيد باستخراج تأشيرة خاصة لأداء النسك. وقد أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية هذا القرار وأعلنت عن البدء في تطبيقه من خلال بعض المنصات الإلكترونية ودون الحاجة إلي الذهاب لأحد المقرات الحكومية، وسوف يتم تناول بعض التفاصيل عن إتاحة العمرة لجميع التأشيرات بالسعودية وما هي المنصات الإلكترونية المنوطة بتنفيذ القرار خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

إتاحة العمرة لجميع التأشيرات بالسعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه أعتباراً من بداية موسم العمرة الجديد 1444 يمكن لجميع الموجودين داخل المملكة العربية السعودية والحاصلين علي تأشيرات دخول المملكة القيام بأداء منسك العمرة دون التقيد باستخراج تأشيرة خاصة بالعمرة من خلال بعض الخطوات البسيطة علي بعض المنصات الإلكترونية منها ( منصة مقام – منصة روح السعودية) وذلك توفيراً للوقت والمجهود علي الراغبين في أداء منسك العمرة وطبقاً لرؤية المملكة العربية السعودية من حيث رقمنة كافة الخدمات الإلكترونية.

تأدية العمرة لجميع الموجودين داخل المملكة

يمكن لجميع الموجودين داخل المملكة العربية السعودية من الحاصلين علي تأشيرات زيارات عائلية بغرض زيارة ذويهم أداء نسك العمرة من خلال خطوات قليلة وبسيطة عبر تطبيق ” اعتمرنا ” خلال فترة الزيارة ومن خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

كما يمكن للحاصلين علي تأشيرات نت الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول التي تعطي تأشيرة الشنجن أداء منسك العمرة عند دخولهم إلي مطارات السعودية حيث يتم استخرج التأشيرة الإلكترونية لهذه الفئة علي أن يتم استخدامها بغرض العمرة لمرة واحدة فقط ، وكذلك يمكن أداء العمرة من خلال منصة مقام ومنصة روح السعودية وسط العديد من المميزات من خلال البرامج المتعددة والباقات المختلفة لزيارة بيت الله الحرام وزيارة روضة النبي محمد صل الله عليه وسلم.

وبهذا نكون قد قمنا بشرح تفاصيل قرار إتاحة العمرة لجميع التأشيرات الجديد بالمملكة العربية السعودية في ظل جهود المملكة علي التيسير لكافة المسلمين لأداء نسك العمرة داعين من المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.