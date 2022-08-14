نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج العنوان الوطني 1444 وكيف أطلع العنوان الوطني من الواتس؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخراج العنوان الوطني 1444، واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية، التي وفرتها الحكومة السعودية للمواطنين والوافدين على حد سواء، بهدف التسهيل عليهم في الحصول على ما يرغبون، حتى عنوان المسكن الذي يقيمون به، بدلا من الذهاب إلى مقرات وأماكن الخدمات، من أجل استلام طلب أو طرد أو أوراق رسمية ومستندات، وتنقسم طريقة استخراج العنوان الوطني، إلى أكثر من نوع منها العنوان الوطني للأفراد، وكذلك العنوان الوطني قطاع الأعمال، كما يمكنك الحصول على العنوان الوطني بالهوية، وذلك عقب استخدام رابط العنوان الوطني دخول، والبحث عن العنوان الوطني السعودي الخاص بك، أو عمل تعديل العنوان الوطني، أو إجراء طباعة العنوان الوطني، كما يمكنك استخدام خدمة بريدي اون لاين، إذا ما كنت قد حصلت على رموز العنوان الوطني الخاصة بك.

رابط العنوان الوطني تسجيل الدخول

يمكنك الآن من خلال ما وفرته الحكومة، في المملكة العربية السعودية، من خدمات إلكترونية وعلى وجه الخصوص، البريد السعودي وما يتعلق بالعنوان الوطني. حيث يمكنك كمستفيد من الخدمة أن تقوم بعمل تسجيل العنوان الوطني بالبريد السعودي، وذلك بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط البريد السعودي الرسمي سبل. وبعدها قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. وعقب ذلك سجل الرمز المرئي. وأخيرًا قم بالنقر على كلمة تسجيل الدخول.

كيف أحصل على عنواني الوطني؟

إذا ما كنت تتساءل “كيف أعرف صندوقي البريدي“، أو عن كيفية الحصول على العنوان الوطني. يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع البريد الوطني. وبعد ذلك قم باختيار إدارة العنوان المسجل. وبعدها أدخل كافة البيانات المطلوبة كاملة. وأخيرًا اضغط تحقق. وبعدها سوف تظهر لك كافة التفاصيل.

كيف أطلع العنوان الوطني من الواتس؟

لمعرفة كيفية الحصول على عنوانك المختصر عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، قم فقط بالخطوات التالية:

قم أولا بإرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب، على رقم 96611289888+. وبعدها تتبع الخطوات حتى رقم 4 وهي معرفة العنوان الوطني. وبعد ذلك قم باختيار رقم 2 وهي مشاركة موقعك الحالي. وأخيرًا سوف يتم إرسال العنوان بالكامل وبالتفصيل.

كيف أطلع عنواني من أبشر؟

يمكنك استخراج عنوانك الوطني من منصة أبشر. وذلك بالطريقة التالية:

قم بالدخول إلى رابط منصة أبشر. وبعدها اختر أبشر أفراد. وبعد ذلك سجل اسم المستخدم وكلمة المرور. وعقب ذلك سجل دخولك. وبعدها سوف يتم إرسال رسالة SMS إلى رقم لهاتف لتفعيل الحساب. وبعد ذلك أدخل رمز التحقق المرسل لك. ومنها يمكنك الدخول لمعرفة العنوان الوطني بالتفصيل.

رابط معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

قم أولا بالدخول إلى رابط البريد الوطني السعودي. وبعدها قم بالدخول إلى الحساب. وبعد ذلك أدخل رقم الهوية. وبعدها سوف تحصل على العنوان الوطني المختصر. وبه اسم المدنية والحي والشارع والرمز البريدي.

التسجيل في العنوان الوطني للأفراد

أدخل أولا إلى رابط البريد السعودي الوطني. وبعد ذلك اضغط على خانة تسجيل لدخول لقطاع الأفراد. وبعدها سوف تنتقل إلى صفحة تسجيل البيانات. ومنها اختر نوع الحساب “أفراد”. وعقب ذلك سجل كل بياناتك ومنها رقم الهوية الوطنية. وبعد تسجيل الرمز المرئي للتحقق. انقر على تسجيل الدخول.

رابط التسجيل في العنوان الوطني قطاع الأعمال