أحصل على سلفة مالية فورية بقيمة 5000 ريال وتسدد على 6 أشهر

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عمر شويل - جدة أحصل على سلفة مالية فورية بقيمة 5000 ريال ، الحلول المالية السريعة التي تقدمها منصة سلفة التي سبق لها الحصول على تصريح البنك السعودي المركزي للعمل في مجال توفير وإعطاء التمويلات المصغرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمواطنين والمواطنات إلى جانب العدد الكبير التي توفرها المنصة على التمويل المقدم منها كما تقدم أفضل الخدمات الإلكترونية التي توفر جهد ووقت العميل والحصول على المنتجات بكل سهولة وفي أسرع وقت، وفي هذا المقال ستتعرفون على شروط ومميزات وطريقة الحصول على تمويل سلفة.

أحصل على سلفة مالية فورية بقيمة 5000 ريال من منصة سلفة وأهم شروطها

سلفة مالية صغيرة تساعد الكثيرين في سداد أي تعثرات تواجههم سواء سداد فاتورة أو شراء بعض الاحتياجات المنزلية أو غيرها التي تقابل البعض وتجعلهم في ضائقة مالية ويبحثون عن أهم الحلول للخروج من تلك الأزمة لذلك تقدم منصة سلفة التمويل الشخصي السريع مع عدد من الشروط ومنها التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية كما أنه لا يقل عمره عن ثلاثة وعشرون عاماً ولا يزيد عن ستين عاماً. أن يكون لديه وظيفة بأحد القطاعات المختلفة ولا يقل قيمة دخله الشهري عن خمسة آلاف ريال سعودي. لا تقل مدة العمل لموظفي القطاع الحكومي عن ثلاثة أشهر ولا تقل المدة لموظفي القطاع الخاص عن ستة أشهر. الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها. الالتزام بسداد قيمة الأقساط بموعدها المحدد. عدم وجود تعثرات في قائمة سمة.

ما هي المميزات المقدمة على السلفة

تمويل سلفة يعد واحد من أفضل الحلول التمويلية الشخصية وذلك لما يحصل العميل على مزايا متعددة تضعها سلفة على التمويلات التي تقدمها ومنها أن تمويلات سلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتطلب وجود كفيل كما يمكن للمتقدم الحصول عليها من غير تحويل الراتب ويتم سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية بفترة ممتدة حتي 6 أشهر وقيمة السلفة تبدأ من ألف ريال حتي خمسة آلاف ريال سعودي وهي متوفرة بإجراءات ميسرة وفورية وبهامش ربح تنافسي كما أن العميل الملتزم بالسداد ولا يوجد عليه أي تعثرات مسجلة يحق له الحصول على تمويل ثاني وذلك بعد الانتهاء من سداد أقساط التمويل الأول.

خطوات التقديم

يمكن الحصول على التمويل بطريقة سهلة وسريعة جداً حيث يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة وتسجيل حساب شخصي بها ثم تعبئة نموذج طلب للحصول على تمويل منصة سلفة وإرساله وبعد دراسة الطلب المقدم يتم التواصل لاستكمال باقي الإجراءات المتبقية، ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل من خلال الاتصال برقم 8001111907.