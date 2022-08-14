نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الضمان الاجتماعي.. موعد الصرف وشروط الاستحقاق 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخبار الضمان الاجتماعي، يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور من أهم وأبرز البرامج بالمملكة التي تدعم الأسر الفقيرة والمستحقة للدعم المالي لسد متطلباتهم الأساسية ومساعدتهم على اقتناص فرصة عمل لمن هم قادرين عليه من الأسرة لكى يتخطوا مرحلة الاحتياج ويتحولوا إلى أفراد منتجين بالمجتمع، ومع بداية كل شهر يترقب الكثير من المستفيدين سواء السابقين أو الجدد الإعلان عن موعد صرف معاش الضمان ونزوله فى الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين الذين ثبتت أهليتهم.

وبالتأكيد يتسائل الجميع عن موعد إيداع راتب الضمان لشهر محرم 1444، وكيفية الاستعلام عنه بشكل إلكتروني، وهو ما سوف نعرضه لكم فى هذا المقال حيث نتابع معكم أخر مستجدات الضمان الاجتماعي الذي يعلن عنه حساب العناية بالعملاء على تويتر للرد على كافة تساؤلات المواطنين.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور محرم 1444

أفاد حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقع تويتر الإلكتروني، أنه قد تم توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي في النظامين القديم والمطور ليكون موعد إيداع الراتب فى اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية استعلام المواطنين عن إيداع الراتب فى الحساب البنكية الخاصة بهم من خلال موقعها الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالاستعلام عن الضمان الاجتماعي، كما أن الوزارة تقوم بإرسال رسائل نصية إلى المواطنين الذين تم قبولهم والتحقق من أهليتهم تفيد بموعد إيداع المعاش فى البنوك ومن ثم يمكنك مراجعة البنك التابع لك للتأكد من ذلك.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور