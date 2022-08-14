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عمر شويل - جدة شروط التقديم الالكتروني وظائف البريد السعودي وسلم رواتب البريد السعودي 1444 وكيفية التسجيل في وظائف البريد السعودي التي تم الإعلان عنها من قبل مؤسسة البريد السعودي وأيضا أماكن العمل في وظائف البريد السعودي كذلك رابط تقديم وظائف البريد السعودي وتم الإعلان عن وظيفة مندوب توصيل والتقديم متاح للرجال والنساء من أجل تحقيق الانتشار ومواكبة التوسعات الكبيرة التي تشهدها مؤسسة البريد السعودي لضمان تقديم خدمة مميزة وسرعة في توصيل البريد والشحن السريع لذا يرغب المواطنين في التقديم علي وظيفة مندوب توصيل في البريد السعودي 1444.

وظائف البريد السعودي

وظائف البريد السعودي 1444 والتي يتم الإعلان عنها من قبل مؤسسة البريد فى السعودية تحت مسمي مندوب توصيل وتقدم المؤسسة العديد من الخدمات مثل التوصيل المرن والعنوان البريدي وكذلك خدمة واصل وخدمات العنوان الدولي وتسعي لزيادة الانتشار فى كافة انحاء المملكة والعمل على إيجاد فرص للرجال والنساء فى البريد السعودي.

شروط التقديم الالكتروني وظائف البريد السعودي

أولا يجب ان يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

ايضا يشترط حسن السير والسلوك وخلو السجل الجنائي.

ثم التعهد بالمحافظة على المستلزمات والعهد التي سيقوم بتوصيلها.

كذلك يجب ان يكون حاصل على رخصة قيادة سارية.

ويفضل من يمتلك سيارة شخصية.

ايضا يجب امتلاك المتقدم جوال حديث.

ثم يجب ان يكون لائق طبيا ولا يعاني من مشاكل صحية وحسن المظهر.

طريقة التقديم الالكتروني وظائف البريد السعودي

الدخول على موقع وظائف البريد السعودي.

ثم الاطلاع على الشروط والاحكام والموافقة علبها.

ايضا يجب كتابة البيانات التالية: اسم المتقدم الرباعي. ثم البريد الالكتروني. كلك رقم الهوية الوطنية. بعد ذلك رقم الجوال. ثم تحديد منطقة العمل المناسبة.

وأخيرا الضغط على خيار submit.

أماكن العمل فى وظائف البريد السعودي

أولا منطقة بدر الجنون، الكامل، الحناكية، خيبر، الحمنه، الحسو والعيص.

ثم مناطق يدمه، وادي الفرع، الشنان، سميراء، الغزالة والأسياح.

كذلك مناطق عيون الجواء، والنبهانية، ضريا، قبه، الليث، قلوه وصقور.

ايضا مناطق انصاب، جديدة عرعر، العيساوية، الرويضة، الخاصرة والارطاويه.

ومناطق القنفذة ، بالحمر، تثليث، بيشة، الوجه، حقل، تيماء، البدع، حالة عمار، ضبا، وأملج.

كم تبلغ رواتب وظائف البريد السعودي

سلم رواتب البريد السعودي فى وظيفة مندوب توصيل عبارة عن أساسي بالإضافة الى عمولات مجزية حيث يتم صرف راتب شهري عبارة عن مكافاة قدرها 1500 ريال سعودي ثم يقوم المندوب بالحصول على عمولة قدرها 7 ريال عن كل سحنة يقوم بتسليمها الى العميل وتلك رواتب وظيفة البريد السعودي 1444.