نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الزيارة الجديد | شروط استخراج فيزا زيارة للسعودية 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتطلب الحصول على فيزا الزيارة في المملكة توفير شروط استخراج فيزا زيارة للسعودية وتطبيق مجموعة إجراءات، إذ يريد مجموعة كبيرة من المقيمين داخل السعودية الحصول على تأشيرة الزيارة التي تمكنهم من استقدام العائلات لدخول المملكة، لهذا سوف نبين تلك الشروط إلى جانب الوثائق المطلوبة لاستخراج فيزا زيارة للسعودية بشكل تفصيلي.

شروط استخراج فيزا زيارة للسعودية

قامت وزارة الخارجية بالتصريح عن شروط استخراج فيزا زيارة للسعودية التي من اللازم توفرها من أجل ضمان الحصول على تلك الفيزا، وهذه الشروط هي:

من اللازم كون المقيم الراغب في استخراج الزيارة يحمل إقامة مفعولها ساري داخل السعودية.

أن تكون صلاحية جواز سفر المقيم لا تقل عن 6 شهور وقت تقديم طلب استخراج فيزا الزيارة.

عدد 1 صورة شخصية للمقيم ذات خلفية لونها بيضاء.

تقديم ما يثبت صلة القرابة بين المقيم مقدم الطلب والزائر الراغب في دخول المملكة، مثل عقد زواج، إذا كانت الزائرة هي زوجة المقيم، وشهادة ميلاد الأبناء إذا كانوا هم الزوار، على أن تكون تلك المستندات مصدقة من جانب قنصلية المملكة.

يقدم المقيم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة للمملكة من خلال موقع وزارة الخارجية، ثم يصدق الطلب من جانب مكتب الغرفة التجارية.

دفع الرسوم الخاصة بالحصول على تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية.

الوثائق المطلوبة لاستخراج فيزا زيارة للسعودية

توجد مجموعة مستندات ووثائق من اللازم أن يقدمها المقيم من أجل إتمام إجراءات استخراج تأشيرة زيارة المملكة، وهذه المستندات هي: