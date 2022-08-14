نظام الزيارة الجديد | شروط استخراج فيزا زيارة للسعودية 2023

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عمر شويل - جدة يتطلب الحصول على فيزا الزيارة في المملكة توفير شروط استخراج فيزا زيارة للسعودية وتطبيق مجموعة إجراءات، إذ يريد مجموعة كبيرة من المقيمين داخل السعودية الحصول على تأشيرة الزيارة التي تمكنهم من استقدام العائلات لدخول المملكة، لهذا سوف نبين تلك الشروط إلى جانب الوثائق المطلوبة لاستخراج فيزا زيارة للسعودية بشكل تفصيلي.
شروط استخراج فيزا زيارة للسعودية
قامت وزارة الخارجية بالتصريح عن شروط استخراج فيزا زيارة للسعودية التي من اللازم توفرها من أجل ضمان الحصول على تلك الفيزا، وهذه الشروط هي:
- من اللازم كون المقيم الراغب في استخراج الزيارة يحمل إقامة مفعولها ساري داخل السعودية.
- أن تكون صلاحية جواز سفر المقيم لا تقل عن 6 شهور وقت تقديم طلب استخراج فيزا الزيارة.
- عدد 1 صورة شخصية للمقيم ذات خلفية لونها بيضاء.
- تقديم ما يثبت صلة القرابة بين المقيم مقدم الطلب والزائر الراغب في دخول المملكة، مثل عقد زواج، إذا كانت الزائرة هي زوجة المقيم، وشهادة ميلاد الأبناء إذا كانوا هم الزوار، على أن تكون تلك المستندات مصدقة من جانب قنصلية المملكة.
- يقدم المقيم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة للمملكة من خلال موقع وزارة الخارجية، ثم يصدق الطلب من جانب مكتب الغرفة التجارية.
- دفع الرسوم الخاصة بالحصول على تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية.
الوثائق المطلوبة لاستخراج فيزا زيارة للسعودية
توجد مجموعة مستندات ووثائق من اللازم أن يقدمها المقيم من أجل إتمام إجراءات استخراج تأشيرة زيارة المملكة، وهذه المستندات هي:
- يقدم بيان تعريف الراتب، إلى جانب بيان معلومات عن مهنته مختوم من مكان العمل.
- يحضر أصل الإقامة وصورة طبق الأصل منها.
- جواز السفر الأصلي وصورة طبق الأصل منها، مع تصوير صفحات الجواز الرئيسية.
- أصل جوازات سفر الزوار وصورة طبق الأصل منها.
- صورة طبق الأصل من شهادة تخرج المقيم على أن تكون موثقة من وزارة الخارجية.
- صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد والد ووالدة المقيم إذا كانوا هم الزوار، أما في حالة كانوا الزوار زوجة وأطفال، فالمُستندات المطلوبة صورة عقد الزواج وصور طبق الأصل من شهادة ميلاد الأولاد.
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