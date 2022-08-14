نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد … رابط وشرح كيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1444 تعتبر منصة إحسان من أكثر المنظمات نشاطا في المملكة العربية السعودية مخصصة لتقديم المساعدات الخيرية والإنسانية للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعد من المنصات الشهيرة، تعتبر منصة إحسان الخيرية هي إحدى المنصات الإلكترونية الوطنية المرتبطة بحكومة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير الأعمال الخيرية، ودعم قطاعات المملكة وتلبية احتياجات المعاقين، وتنفيذا للمرسوم الملكي رقم 48019 تاريخ 13 شعبان 1444 هـ، بتزويد الأسر محدودة الدخل والفقيرة بالحلول التكنولوجية من خلال مؤسسات القطاع الحكومي وغير الربحي لبناء أنظمة فعالة.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

يمكن للمستفيدين التسجيل في منصة إحسان الخيرية بالمملكة العربية السعودية من خلال الانتقال مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الذي توفره المنصة على الإنترنت واتباع الخطوات البسيطة التالية:

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة إحسان.

انقر فوق رمز التسجيل في الصفحة الرئيسية.

انقر فوق الزر “إنشاء حساب”.

فضلا قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة:

اسم رباعي. عنوان البريد ألإلكتروني. رقم الهاتف المحمول. انقر فوق أنا لست روبوتًا. أدخل كلمة مرور جديدة. تأكيد كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة إنشاء حساب جديد.

انتقل إلى بريدك الإلكتروني وقم بتنشيط حسابك.

تسجيل الدخول إلى حسابك.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك في الحقل المناسب.

الرجاء إدخال كلمة المرور الصحيحة.

ابدأ باستخدام الخدمات المتوفرة على منصة إحسان.

أهداف منصة إحسان الخيرية

ستستمر فعاليات منصة إحسان في تقديم المبادرات والمنح للمواطنين محدودي الدخل والأسر الفقيرة في المملكة العربية السعودية، وتحقيق العديد من الأهداف وتحقيق الرؤية الصحيحة لهذه المنصة هذه الأهداف هي:

الترويج والمشاركة في الأنشطة الخيرية المجتمعية.

العمل الخيري المستمر القائم على الثقة والشفافية بين أعضاء المجتمع نفسه.

تعزيز الانتماء لشعب الوطن الأم والمملكة العربية السعودية.

توسيع نشاط القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته فيه.

تحقيق التكامل بين المنظمات غير الربحية والقطاع العام.

كيفية التبرع للمحتاجين على منصة إحسان الخيرية

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وخارجها التبرع من خلال منصة إحسان الخيرية لتقديم هذه المساعدة وتوجيهها لذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة إليك كيفية التبرع من خلال المنصة:

اذهب مباشرة إلى موقع منصة إحسان الخيرية.

تسجيل دخول.

أدخل رقم هاتفك المحمول وكلمة المرور.

يكتب رمز التحقق المرئي على الشاشة.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

يتم عرض جميع المشاريع المتاحة للتبرع.

أدخل مبلغ التبرع أسفل المشروع.

أدخل تفاصيل بطاقة الدفع الخاصة بك على النحو التالي:

الاسم على البطاقة. رقم البطاقة. تاريخ الانتهاء. كود الحماية – CVV.

انقر فوق أيقونة المشروع بالكامل.

التبرع في إحسان عبر الهاتف

منصة إحسان الخيرية تقدم وسيلة ممتازة للتبرع لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية ببساطة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم “5005” وهذه الرسالة تحتوي على قيمة مالية، وفيما يلي قائمة بالتبرعات الهاتفية بالمبالغ المحددة:-

10 ريال سعودي: إرسال رسالة نصية إلى رقم التبرع تحتوي على الرقم 10.

20 ريال سعودي: إرسال رسالة نصية إلى رقم التبرع تحتوي على الرقم 20.

30 ريال سعودي: أرسل رسالة نصية تحتوي على رقم التبرع 30.

كيفية التبرع على منصة احسان 1444

يمكن للمانحين التبرع بالمنح المالية للمواطنين والأفراد (الأقارب والأصدقاء وغيرهم) المسجلين في هذه المنحة من خلال منصة إحسان الخيرية باتباع سلسلة من الخطوات.