موعد اختبارات كفايات المعلمين 1444.. اختبار الرخصة المهنية ورابط التسجيل

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عمر شويل - جدة موعد اختبار كفايات المعلمين 1444، يبحث العديد من المعلمين عن موعد اختبارات كفايات المعلمين 1444 المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب فى المركز الوطني القياسي بالمملكة، وذلك من أجل الوقوف على أداء المعلم ومدى قدرته وامتلاكه للمهارات التعليمية التي تساعده فى تقديم مستوى جيد من العلم والمعرفة للطلاب، لذلك نقدم لكم المواعيد الخاصة باختبار كفايات المعلمين التي تم الكشف عنها منذ أيام قليلة بواسطة هيئة التقويم والتدريب،وكيفية التسجيل لاجتياز هذه الاختبارات وكافة التفاصيل المتعلقة بها.

موعد اختبارات كفايات المعلمين 1444

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر المركز الوطني للقياس والتقويم فى المملكة عن المواعيد الخاصة باختبارات كفايات المعلمين 1444، والتي تتضمن عدة اختبارات لتقييم أداء المعلم ومدى استيفائه للمعايير التعليمية الأساسية، وأيضا مدى قوة أدائه فى التخصص الذي يرغب فى الالتحاق به من أجل أن يتم حصوله على الترخيص المهني حتى يصبح من شاغلي الوظائف التعليمية فى المدارس المختلفة بالمملكة، وقد جاءت مواعيد اختبار كفايات المعلمين 1444 على النحو التالي:

موعد اختبار كفايات المعلمين للقطاع الخاص يكون بدءاً من يوم 15 ديسمبر وحتى 17 ديسمبر 2022.

موعد اختبار كفايات المعلمين للقطاع العام يكون بدءاً من 18 ديسمبر وحتى 24 ديسمبر 2022.

موعد اختبار الرخص المهنية يكون بدءاً من 28 ديسمبر وحتى 24 فبراير 2023.

كما أعلنت الهيئة عن مدة صلاحية الاختبارات التي سوف يتم اجتيازها وفقاً لنوع الاختبار، وذلك على النحو التالي:

مدة صلاحية اختبار كفايات المعلمين التربوي العام يكون لمدة ساعة ونصف.

مدة صلاحية اختبار كفايات المعلمين التخصصي يكون لمدة ساعة ونصف.

مدة صلاحية اختيار كفايات المعلمين العام يكون لمدة 3 ساعات.

رسوم اختبار كفايات المعلمين 1444

قد حددت هيئة التعليم والتدريب قيمة الرسوم المطلوب استيفائها عند التقديم لاختبار كفايات المعلمين على النحو التالي:

دفع رسوم تبلغ قيمة 100 ريال سعودي لكل اختبار من اختبار كفايات المعلمين المختلفة.

دفع رسوم تبلغ قيمة 100 ريال سعودي من أجل الحصول على شهادة الترخيص المهني لمزاولة المهنة.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية