اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444.. موعد اختبار الكفايات وطريقة التسجيل

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عمر شويل - جدة اختبار الرخصة المهنية، تشغل اختبارات الرخصة المهنية اهتمام الكثير ممن يرغبون فى شغل الوظائف التعليمية بمدارس المملكة، والتي قد عملت عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب لقياس أداء المتقدمين لمهنة التدريس والتأكد من مدى اكتسابهم المهارات والأدوات اللازمة التي تؤهلهم لتخريج جيل من الطلاب حاصل على جميع أدوات المعرفة، وذلك من خلال خضوعهم لعدة اختبارات يشرف عليهم مجموعة من الخبراء المتخصصين فى مجال التعليم، لذلك نرصد لكم موعد اختبار الرخصة المهنية اختبار كفايات المعلمين 1444 وفقاً لما صرحت عنه هيئة التعليم والتدريب عبر موقعها وفتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين فى التقديم لشغل الوظائف التعليمية 1444.

اختبارات الرخصة المهنية 1444

قد حددت هيئة التعليم والتدريب اختبارات الرخصة المهنية على أن تكون مقسمة إلى اختبارين أساسين وهما على النحو التالي:

الاختبار التربوي العام: والهدف منه هو قياس مدى اكتساب المعلم للمعايير التعليمية والمهارات التربوية اللازمة لأداء وظيفته بالشكل المطلوب.

الاختبار التخصصي: والهدف منه هو قياس مدى أداء المعلم المفاهيم والأدوات التي ترتبط بالتخصص الذي يرغب فى الالتحاق به.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يعد اختبار الرخصة المهنية من أهم الاختبارات التي يتم أجرائها فى المجال التعليمي والتي يتحدد عليها شأن المتقدم لمزاولة مهنة التدريس أو المعلم الذي يرغب فى تجديد الرخصة الخاصة به بعد أن انتهت صلاحيتها، وقد حددت هيئة التعليم والتدريب مواعيد اختبارات الرخصة التعليمية على النحو التالي:

الاختبار التربوي العام سيكون بدءا من 1444/04/17 وحتى 1444/04/20هـ.

الاختبار التخصصي سيكون بدءاً من 1444/06/28 وحتى 1444/07/03 هـ.

كيفية التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444