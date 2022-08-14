نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد رابط التسجيل في منصة إحسان كمستفيد بعد إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري www.ehsan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1444، تم أطلاق المنصة الخيرية بهدف تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء من خلال جمع التبرعات عبر المنصة الإلكترونية، كما تهدف منصة إحسان إلى إيصال هذه التبرعات إلى جميع الفئات وخاصة الأكثر احتياجًا، وتعمل على تمكين ودعم العمل الخيري من خلال جمع البيانات من الجمعيات التي يسجل بها المحتاجون للدعم، ويمكن التسجيل عبر رقم الهاتف المحمول ورقم التعريف الشخصي للمتقدم، وبالتالي يمكن للجهة المانحة الاستفادة من هذا الدعم الذي توفره هذه المنصة للمواطنين.

كما تم صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله؛ علي تدشين و”إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري” وذلك في نسختها الثانية، للمساهمة وجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين، واليكم خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1444

توفر المنصة الإلكترونية فرصة التسجيل لمن يرغب في ذلك كمستفيد أو متبرع، ويمكن لمتلقي التبرعات المقدمة من المنصة التسجيل ويجب على المستلم إنشاء حساب خاص به ليدون مشكلته والحصول علي تبرع لحل المشكلة، فمن الشروط التي تضعها المنصة هي ارفاق مستندات تتسم بالصدق والشفافية، وفي حال ثبوت حاجة مقدم الطلب إلى تبرعات يتم تقديم الملف للقطاعات التي توفرها منصة إحسان، ويمكنك إنشاء حساب كمستفيد عبر منصة إحسان من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلي المنصة الخيرية احسان.

ثم قم بالنقر على أيقونة التسجيل.

من تبويب أنشاء حساب قم بالضغط عليه.

أدخل جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال الخلوي.

يجب على المستفيد إدخال رمز التحقق.

انقر فوق أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بتفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل به.

يجب على المستفيد تسجيل الدخول إلى الحساب.

على إيقاف خدمات كيف أسجل في منصة إحسان؟

حتى تتمكن من التسجيل في منصة إحسان بعد إيقاف تسديد الخدمات يجب عليك اتباع التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة إحسان الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. انقر فوق قائمة القراءة.

اختر خدمة طلبي.

اضغط على الخدمة لتقديم طلب لرفع تعليق الخدمات.

سجل واكتب جميع المعلومات الخاصة بمقدم الطلب.

ثم انقر فوق تأكيد المعلومات.

أخيرا إرسال الطلب.

إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري

منصة احسان الخيرية تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إطلاق حملة وطنية خيرية ثانية خلال شهر من خلال ملك السعودية، وذلك امتداداً لرعايته لكافة جوانب العمل الخيري خلال شهر رمضان، ويتولى الجهات المسؤولة بالعمل عن إطلاق الحملة الخيرية أهمية كبيرة لرعاية ملك البلاد وولي العهد في دعمهم للعمل الخيري، وجهودهم الكبيرة في دعم الأعمال الخيرية وذلك انطلاقاً من شغفهم واهتمامهم بتقديم الدعم للمستفيدين من خلال المنصة بأعلى مستوى من الكفاءة والشفافية والثقة البالغة.

منصة احسان الخيرية

يتمكن الفرد من التسجيل في منصة احسان كمستفيد للتمتع بالمزايا التي تقدمها المنصة للمستفيدين من الدعم، حيث تهدف المنصة إلى تمكين وتوسيع القطاعات غير الربحية والتنموية، كما تعمل على ترسيخ قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني بين أفراد المجتمع، وتحرص على تقديم التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم فوائدها، ومن المشار إليه إن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز قدم تبرع للمنصة يقدر بمبلغ 20 مليون ريال، هذا للأنشطة الخيرية وغير الهادفة للربح حيث تعمل المنصة كبوابة تساعد حوكمت التبرعات والرقابة والاستدامة.

شروط التسجيل في منصة احسان الخيرية

الشروط الخاصة للاستفادة من منصة إحسان والتي تمثلت في التالي:

أن تكن من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون مسجلاً في إحدى الجمعيات الخيرية المدعومة على المنصة ، ويمكنك عرضها على المنصة.

إرسال جميع المستندات المطلوبة التي تثبت أهليتك إلى المنظمة الخيرية التي ترغب في الاستفادة من خدماتها.

مع انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري التي تعرفنا عليها في السطور السابقة، والتي أطلقها صاحب السمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حيث تم جمع عدد ضخم من قبل العديد من المتبرعين لـ منصة إحسان والتي تقدم العديد من الدعم والمنح للمحتاجين.