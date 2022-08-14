نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد التواصل مع الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1444 لطلب مساعدات مالية وعينية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي للمساعدات حيث يتطلع العديد من الأشخاص المتعثرين لمعرفة كيفية الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي. والتي يتم تقديمها عن طريق المكتب التنفيذي لسمو الملك سلمان بن عبد العزيز. لذلك سوف نوضح عبر موقع ثقفني الإخباري طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية والعينية.

الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1444

يقدم المكتب التنفيذي للديوان الملكي العديد من المساعدات العينية والمالية وذلك عن طريق تقديم معروض نيابة عن مقدم الطلب للجهات المختصة بالعمل في المكتب. ويتم عبر تقديم المعروض سبب طلب المساعدة مع إرسال المستندات التي تثبت أحقية الفرد على المساعدة. كما يتيح الديوان للمتعثرين من سداد القروض تقديم طلب الإعفاء.

وعلاوة على ما تم ذكره في السطور السابقة هو تقديم قطع أراض مجانية للأشخاص الذين ليس لديهم منزل خاص بهم.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي

وضح المكتب التنفيذي للديوان الملكي السعودي طرق التواصل مع الجهات المختصة بالعمل وخدمة العملاء وذلك من خلال التالي:

التواصل عن طريق رقم هاتف مكتب الديوان (8001166668). التواصل مع خدمة العملاء: تواصل معنا. التواصل عن طريق الفاكس : 00966-11-434-6654 التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]

خطوات طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي للمساعدات

لكي يتأهل الشخص للحصول على مساعدة مالية مقدمة من الديوان الملكي للأشخاص المتعثرين وذوي الدخل المنخفض. يجب عليه إكمال الخطوات التالية:

يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي.

قم بالضغط على تبويب بدء الخدمة.

ثم الضغط على تبويب خدماتي الإلكترونية.

ينقلك المتصفح لصفحة جديدة بها المساعدة التي تريد التقديم عليها.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق مربع “إرسال”.

انتظر حتى يتم إرسال رسالة الرد في غضون أيام قليلة.

شروط الحصول على مساعدة مالية أو عينية

وضع الديوان الملكي مجموعة من الشروط للحصول على المساعدة المالية وهذه الشروط تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالإضافة إلى كونه مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

كما يشترط أن يكون مقدم الطلب من بين متلقي الدعم المقدم من الحكومة السعودية.

آلية الاستعلام عن المعاملات مع الديوان الملكي

يستطيع جميع الأفراد بالمملكة العربية السعودية من الولوج إلى رابط الديوان الملكي السعودي للاستعلام عن بعض المعاملات. ويتم ذلك في غضون دقائق من خلال التالي: