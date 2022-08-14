نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هوية اليوم الوطني السعودي 92 “شعارين مدمجين” لفظي وفني تعرف عليهما في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم اطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 92 بواسطة “تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، ومن الجدير بالذكر أن هذا اليوم يتم الاحتفال به يوم 23-9 من كل سنة ميلادية، وقد تم إطلاقها لتتماشى مع التطوير ورؤية المملكة المستقبلية 2030، وقد احتوت الهوية على شعارين واحد منهم فني، والآخر فني، ولمعرفة المزيد تابع المقال.

هوية اليوم الوطني السعودي 92

تحتفل المملكة العربية السعودية من كل عام بيوم الهوية الوطنية السعودية والذي يوافق يوم ٢٣ من شهر سبتمبر القادم لعام ٢٠٢٢ حيث يتم من خلال هذا اليوم تعريف مواطنين وأهل السعودية بالحضارة والتاريخ الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، وذلك لتعميق في نفوس الشعب السعودي الانتماء الوطني للسعودية، ويقام في هذا اليوم العديد من الاحتفالات والتحضيرات في مختلف أنحاء المملكة.

شعارات اليوم الوطني

شعارات هوية اليوم الوطني السعودي 92 بالمملكة العربية السعودية التي تم إطلاقها من قبل الهيئة العامة للترفيه بالمملكة جاءت شعارين مدمجين، وللتعرف أكثر عليهم تابع التالي:

الشعار الفني لهوية اليوم الوطني

يوضح هذا الشعار استيعاب دولة السعودية لجميع الفنون على أرضها، وجعل جميع إمكانيات الدولة، مواردها مسخرة لهذه الفنون، كذلك فإنه يتم وضع هذا الشعار على خريطة الدولة، حيث يتم كتابة جملة “هنا لنا دار” على علم المملكة العربية السعودية، كما أن تصميم الشعار الفني يحتوي على مجموعة من الألوان يكون لكل لون معني ورمز.

الشعار اللفظي

تعد عبارة ” هنا لنا دار” هي الشعار اللفظي لهوية اليوم الوطني.

وتحمل هذه العبارة في داخلها الكثير من المعاني، ويتم كتابة هذه العبارة على الكثير من جدران ومباني السعودية.

كما يتم ذكرها وتردديها في الأناشيد والقصائد.

اهداف اليوم الوطني بالسعودية ٩٢

يهدف الاحتفال الي التالي:

الهدف من الاحتفال توحيد الشعب السعودي، والشعور بالهوية الوطنية العميقة للملكة.

كذلك أيضًا يعمل علي غرس القيم، والفضائل في نفس الشعب السعودي.

كما صرحت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن وجود الكثير من الاحتفالات في هذا اليوم وتوفير العديد من الخدمات المجانية.