نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض حتى 500 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض حتى 500 ألف ريال، حيث يقدم مصرف الرياض حلولًا كثيرة وخيارات متنوعة للتمويل التأجيري للسيارات، ويتيح لك التمويل التأجيري اقتناء المركبة التي ترغب في شراءها بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بشروط وإجراءات ميسرة. التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض حتى 500 ألف ريال برنامج التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض يتيح لك سداد قيمة سياراتك على فترة تصل حتى 60 شهر، مع إمكانية نقل ملكية السيارة خلال فترة السداد بواسطة نظام السداد المبكر ومن مزايا التمويل: يوجد تفويض داخلي مجاناً طوال فترة العقد.

أيضًا يوجد ميزة التغطية التأمينية الشاملة بشكل مجاناً في دول مجلس التعاون طوال فترة العقد.

يوجد عروض خاصة جدًا لعملاء بنك الرياض.

إمكانيه نقل الملكية لعميل آخر أثناء مدة التمويل.

يوجد إمكانية التفويض لسائق آخر على أن يكون من أقارب الدرجة الأولى لمالك السيارة. التمويل التأجيري للسيارات إمكانية تمويل حتى ثلاث مركبات.

متوفر لأصحاب الأعمال والمؤسسات.

يوجد تغطية تأمينية شاملة.

تمويل يصل إلى 500,000 ريال للسعوديين والمقيمين.

الموافقة الفورية وسرعة في الـتنفيذ.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أنواع برامج التمويل التأجيري للسيارات برنامج 50/50: هو برنامج يستهدف الراغبين في الحصول على السيارة، ودفع نصف مبلغ المركبة وأرباح التمويل والتأمين للمدة المطلوبة كدفعة أولى والنصف الآخر بعد سنتين كدفعة أخيرة.

هو برنامج يستهدف الراغبين في الحصول على السيارة، ودفع نصف مبلغ المركبة وأرباح التمويل والتأمين للمدة المطلوبة كدفعة أولى والنصف الآخر بعد سنتين كدفعة أخيرة. برنامج أصحاب الأعمال: ويستهدف هذا البرنامج أصحاب المنشآت الخاصة فيمكن لتلك الشريحة الاستفادة من البرنامج بحد أقصى ثلاث مركبات وبمبلغ تمويل يصل إلى 500,000 ريال كحد أقصى.

ويستهدف هذا البرنامج أصحاب المنشآت الخاصة فيمكن لتلك الشريحة الاستفادة من البرنامج بحد أقصى ثلاث مركبات وبمبلغ تمويل يصل إلى 500,000 ريال كحد أقصى. برنامج متوسط الرصيد: حيث يتيح هذا البرنامج لعملاء بنك الرياض أصحاب الأرصدة بالحصول على التمويل بناءً على متوسط الرصيد. شروط الحصول على التمويل ألا يقل العمر عن 21 سنة للسعوديين وغير السعوديين

ألا يقل صافي الراتب عن 4,000 ريال للسعوديين وغير السعوديين 8000 ريال.

لا يستلزم مدة خدمة للسعوديين وألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر لغير السعوديين.

خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض.

بالنسبة للعاملين بالجهات غير المدرجة لا يقل العمر عن 21 عام والراتب للسعوديين عن 6000 ريال وغير السعوديين 8000 ريال. كيف التقديم بطلب التمويل للحصول على موافقة مبدئية بإمكانك زيارة أي مستشار بيع لدى الوكلاء المعتمدين أو زيارة أي من فروع المصرف أو الاتصال على 800-124-2020. المستندات المطلوبة للحصول على تمويل سيارة بنك الرياض أصل بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة (سارية المفعول).

تعريف بالراتب بتاريخ إصدار أقل من شهرين.

ثم تعبئة نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات.

أصل رخصة القيادة سارية الصلاحية.

كشف حساب لآخر ثلاث شهور مصدق عليها من البنك المحول إليه الراتب فقط عند اختيار التمويل بعدم تحويل الراتب إلى بنك الرياض.

شهادة تحويل الراتب فقط عند اختيار التمويل مع تحويل الراتب إلى بنك الرياض.

وكذلك عرض سعر من الوكيل أو المعرض المعتمدين فقط لدى البنك.

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