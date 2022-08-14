نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج رخصة القيادة عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد استخراج رخصة القيادة أبشر من أهم الخِدْمَات الإلكترونية التي توفرها المنصة للمواطنين السعوديين، حيث تمكن المتقدم للحصول على رخصة قيادة من الاطّلاع ومعرفة كافة المعلومات الخاصة بخطوات الاستخراج والشروط المطلوبة لإصدار الرخصة والرسوم المالية المطلوبة كذلك، بالإضافة إلى تمكن المتقدم من حجز موعد بشكل إلكتروني وبخطوات بسيطة، وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم في الفقرات التالية.

طريقة استخراج رخصة القيادة عبر أبشر

تشمل عملية استخراج رخصة القيادة من خلال منصة أبشر عدة مراحل، وهم:

أولاً يجب تعلم القيادة.

ثانياً التسجيل إلكترونياً في أحد مدارس تعليم القيادة.

ثالثاً يجب اجتياز عدد الساعات المطلوبة لتعلم مهارة القيادة بشكل تام.

رابعاً أن يكون مستوى المتقدم للحصول على رخصة مقبول في مدرسة القيادة.

وأخيراً بعد ما يتم تحقق كافة الشروط الخاصة بالتدريب النظري والتدريب العملي للمتقدم، يدخل في مرحلة استخراج الرخصة.

رسوم استخراج رخصة القيادة عبر أبشر

ينبغي على المتقدم للحصول على الرخصة أن يدفع الرسوم المالية المطلوبة عند استخراج رخصة القيادة وهي 200 ريال سعودي.

شروط اصدار رخصة القيادة

يتطلب أمر إصدار رخصة القيادة مجموعة من الشروط، وهي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة فوق 18 عام.

يجب تقديم فحص طبي ساري الصلاحية، وهو فحص للتأكد من صحة وسلامة وقدرة المتقدم على القيادة، ويتضمن كشف نظر وفحص لفصيلة الدم وفحص عام.

إرفاق صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

كما يجب إحضار عدد 6 صورة شمسية مقاس 4*6.

يجب وضع كافة الأوراق وطلب التقديم داخل ملف حافظ للمستندات.

يجب سداد كافة الرسوم المالية المستحقة.

حجز موعد رخصة القيادة

احجز موعد رخصة القيادة من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة على منصة أبشر كما يلي: