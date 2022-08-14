نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حركة النقل الداخلي وتقديم اعتراض بمنصة نور في المقال التالي
عمر شويل - جدة حركة النقل الداخلي، فقد قامت إدارة التعليم في محافظة جدة، بالإعلان عن ظهور نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وعاملي الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية، وقد أكدت إدارة تعليم جدة، في تغريده لها عن طريق حسابها الرسمي في منصة “تويتر”: بأنه تم اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عن طريق مدير عام تعليم جدة، وتشمل هذه الحركة (معلمين ومعلمات، عدد آخر من التشكيلات المدرسية) الذي يخص العام الدراسي الجديد 1444هـ، وقد تمنت الإدارة التعليمية التوفيق للجميع متمنيةً عامًا دراسيًّا مليء بالعطاء والإنجازات، وسوف نوضح لكم عبر خطوات إلكترونية طريقة الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.
حركة النقل الداخلي 1444
يتوفر أن يتم الاطلاع والاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال حساب كل معلم أو حساب كل معلمة في نظام نور، علي أن يتم الاستعلام بتنفيذ هذه الخطوات:
- يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: منصة نور.
- اختيار الدخول إلى الموقع واختيار الضغط علي تبويب (خدمات شؤون المعلمين).
- اختيار خدمة الاستعلام عن (حركة النقل الداخلي).
- سوف تظهر عبارة (تم النقل) إذا كان تم قبول النقل، وعبارة (لم يتم النقل) في حالة عدم قبول النقل.
- يتم الضغط علي استعراض بيانات المدرسة المنقول إليها المعلم أو المعلمة ثم الضغط على الخيارات.
- وإذا كان هناك تظلم على طلب النقل فيمكن أن يتم تسجيله عن طريق رابط التظلم بأسفل الشاشة؛ خلال المدة المحددة للتظلم.
تقديم اعتراض على حركة النقل الداخلي
بخطوات إلكترونية يمكن تقديم اعتراض على حركة النقل الداخلي، ويتم ذلك عن طريق حساب المعلم بمنصة نور وفق الخطوات التالية لجميع المعلمين والمعلمات المقيدين لدي وزارة التعليم بكافة الإدارات التعليمية:
- الدخول إلي الحساب في منصة نور: تسجيل دخول.
- اختيار تبويب (خدمات شؤون المعلمين).
- تحديد الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.
- سوف يكون متاحاً أن يتم تقديم طلب اعتراض بأسفل الاستعلام.
- يتم فتح التقديم للاعتراض خلال الفترة الزمنية التالية 13/ 1 إلى 15/ 1/ 1444.
- سوف يتم اعتماد نتيجة الحركة الخاصة بالمعلمين والمعلمات في التاريخ المحدد من جانب وزارة التعليم في يوم 16/ 1/ 1444.
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