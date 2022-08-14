نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهو التمويل الحسن للعسكريين وماهي شروط التسجيل عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الحسن للعسكريين، والذي تمت المصادقة عليه من قبل من قبل وزارة الإسكان وصندوق هدف، وهي من الخدمات العسكرية المتميزة التي أتاحها صندوق هدف للعسكريين، والذي يعتبر من أحد أنواع القروض المقدمة للأفراد العسكريين، ولا يضيف أي فائدة على الأقساط، حيث يقتصر على المجموعات العسكرية في المجتمع السعودي، على أن يتم تنظيم سداد القرض من خلال مجموعة مدفوعات تتناسب مع قيمة راتب العسكري، ويستخدم القرض في تمويل الإسكان والعقارات، ومساعدة العسكريين في الحصول على سكن بالتنسيق مع هدف والبنك العقاري والجهات الحكومية ذات الصلة “وزارة الإسكان”، والتي تتبناها المملكة العربية السعودية.

ما هي شروط التمويل الحسن للعسكريين

يتطلب القرض الحسن للمواطنين السعوديين المتقدمين استيفاء بعض الشروط والمعايير الخاصة وبعض المعايير الأساسية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة ، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على تمويل حسن من مواطني المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون المتقدمون منتسبين إلى الفرع العسكري ، وخاصة الفروع الأخرى. من المهم أن يعمل مقدم الطلب ولا يتقاعد من العمل العسكري. يجب ألا يتجاوز مقدمو الطلبات القيمة المصرح بها للقرض العقاري، والتي هي في حدود ما يقارب (500) ألف ريال سعودي. أن يكون القرض الحسن ضمن المبلغ المتاح المعتمد من وزارة الإسكان، ولا يتجاوز (140.000 ريال سعودي).

كيف يتم التسجيل في قرض الحسن للعسكري

تتبع طريقة التسجيل في مبادرة قرض السكن “الحسن” مجموعة من الخطوات الإلكترونية المهمة، التي يجب اتباعها، على النحو التالي:

انتقل إلى بوابة صندوق التنمية العقارية، لإتمام عملية التسجيل مباشرة. نقوم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة من خلال الحقول المخصصة لكل فرد. من المهم ملاحظة أن الحقول المميزة بعلامة النجمة الحمراء (*) هي معلومات مطلوبة من الدرجة الأولى ، لذلك لا تكتمل عملية التسجيل حتى يتم ملء المعلومات المناسبة.

سوف يملأ العسكري المتقدم جميع الصناديق المفتوحة بالتناسب حسب ترتيب التصنيف المقدم من خلال موقع التسجيل ، مقسمًا إلى ثلاثة أقسام، وهي:

قسم المعلومات الشخصية: يجب تحديد الخيار (العسكري) في القسم المتعلق ببيانات العمل. تأكد من إدخال جميع الحقول مثل اسم القسم والرتبة العسكرية وما إلى ذلك. قسم المعلومات الخاصة: هو معلومات تتعلق بالمنتجات التي يريد الفرد الحصول عليها.

معرفة استحقاق دعم صندوق التنمية العقارية عبر قرض حسن

يمكن للأفراد العسكريين التحقق مما إذا كان بإمكانهم الحصول على دعم قرض حسن أم لا، وتكون خطوات الاستعلام، كما تم توضيحها أدناه: