نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوات المتبعة لإستقدام العمالة منزلية من إندونيسيا وأهم الشروط 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،عدة ضوابط ،وشروط ،لابد من إتباعها في إستقدام عمالة منزلية من دولة إندونيسيا ،من أجل العمل داخل المملكة العربية السعودية ،والهدف من ذلك تسهيل ،وتيسير علي الراغبين ،في العمل في العمالة المنزلية من دولة إندونيسيا ،وأيضا توفير جميع سبل الرعاية ،من أجل ضمان كافة حقوقهم ،وأيضا تكفل إجراء التعاقد بين العامل ،ورب العمل ،من أجل ضمان حماية جميع الأطراف ،ويلتزم كل منهم بالحقوق ،والواجبات ،لذلك علي كل من يرغب في العمل من العمالة المنزلية من إندونيسيا ،الإطلاع علي كافة الشروط ،والضوابط ،التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،مع الجانب الإندونيسي ،من أجل الإستفادة من الإتفاقية الموقعة بين الطرفين.

العقد المبرم بين السعودية وإندونيسيا بشأن إستقدام العمالة

قد تم توقيع إتفاقية بين السعودية ،متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ، والجانب الإندونيسي متمثل في وزارة القوي العاملة ،تتمثل في مشروع القناة الواحدة ،التي يمكن من خلالها إستقدام عمالة منزلية من إندونيسيا ،للعمل داخل المملكة العربية السعودية ،وذلك في عدة مهن متنوعة ،وسوف يتم إستقدامها ،وفقا للألية المبينة في الإتفاقية ،وذلك عبر شركات الإستقدام ،وذلك بالتزامن مع تاريخ عقد الإتفاقية ،التي تم توقيعها في جزيرة بالي عند الزيارة الأولي لدولة إندونيسيا.

الشروط الواجب توافرها لإستقدام العمالة المنزلية من دولة إندونيسيا

قد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،عدة شروط لإستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا ،وهذه الشروط تتمثل في: