200 ألف قرض فورى بدون كفيل ولا رسوم إدارية وهامش ربح تنافسي

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عمر شويل - جدة 200 ألف قرض فورى بدون كفيل ولا رسوم إدارية ، كما أن هذا القرض الشخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، يعتبر هذا القرض الشخصي واحد من أهم القروض التي توفرها شركة أصول الحديثة للتمويل للعملاء داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج من خلال إجراءات سريعة وسهلة. برنامج القرض الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

تعتبر شركة أصول الحديثة للتمويل واحدة من أهم تلك الشركات.

توفر الشركة العديد من البرامج التمويلية التي من شأنها خدمة الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج القرض الشخصي واحد من أهم أنواع القروض المتاحة لدى شركة أصول الحديثة للتمويل للأفراد بالمملكة.

هذا البرنامج متاح بمبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 200 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا القرض الشخصي.

وفرت شركة أصول الحديثة للتمويل برنامج القرض الشخصي بدون رسوم إدارية.

مدة استحقاق مبلغ التمويل الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من برنامج القرض الشخصي المتاح لدي الشركة.

طالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن عند التقدم بالطلب.

وفرت شركة أصول الحديثة للتمويل رابط إلكتروني رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت ، والذي يمكن من خلاله التقديم على طلب القرض.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية على طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة أصول الحديثة للتمويل. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة أصول الحديثة للتمويل يجب أن يكون طالب التمويل مواطن سعودي الجنسية.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة وذلك عند استحقاق اخر قسط من الأقساط التمويلية المستحقة.

يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص هو 5000 ريال سعودي.

إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي بالمملكة ، يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ستة أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة أصول الحديثة للتمويل.

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