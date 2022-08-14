قدم طلبك أونلاين وأستلم تمويلك بدون تحويل الراتب وبدون إتفاقية مع جهة عملك

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عمر شويل - جدة قدم طلبك أونلاين وأستلم تمويلك بدون تحويل الراتب ، تمويل نقدى بمبالغ مالية كبيرة يخدم احتياجاتك ومتطلباتك المالية ، عرض تمويلي سهل وميسر عليه بحث كبير من قبل الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية من خلال إجراءات سهلة وغير معقدة وشروط ومستندات بسيطة تلائم جميع العملاء.
قدم علي تمويلك أونلاين بدون تحويل الراتب
تمويلك نقدى وفورى بدون ضامن وبدون تحويل الراتب ، وبمبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجاتك ومتطلباتك المالية والشرائية المختلفة ، يعتبر هذا التمويل الشخصي واحد من أهم المنتجات التمويلية التي توفرها شركة أصول الحديثة للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج التمويلي سيولة نقدية سريعة وفورية يمكن أن يحصل عليها العميل من خلال إجراءات سريعة وغير معقدة ، كما عملت شركة أصول الحديثة للتمويل علي توفير خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي تناسب وتلائم جميع العملاء من أجل سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم الإمتيازات التي توفرها شركة أصول الحديثة للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما سوف نوضح في هذا المقال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت والذي يمكنه من خلاله الإطلاع على المزيد من العروض التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة أصول الحديثة للتمويل في المملكة العربية السعودية.
تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة
- قامت شركة أصول الحديثة للتمويل بتصميم منتج للتمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لا يحتاج إلى رسوم إدارية.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على المبالغ المالية من خلال هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.
- توفر شركة أصول الحديثة للتمويل من خلال عرض التمويل الشخصي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 200 ألف ريال سعودي.
- موظفي وموظفات القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة أصول الحديثة للتمويل.
- لا يحتاج موظف القطاع الحكومي لوجود كفيل أو ضامن الاستفادة من برنامج القرض الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل.
- عملت شركة أصول الحديثة للتمويل علي توفير العديد من خيارات السداد والتي تتيح للشخص المتقدم بالطلب علي سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.
- يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ تمويل شركة أصول الحديثة حتى 5 سنوات.
- تتيح الشركة للعميل الذي يرغب في الاستفادة من هذا المنتج التقديم على الطلب أونلاين وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة أصول الحديثة للتمويل علي الإنترنت ، وتعبئة إستمارة طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود إتفاقية مع جهة عمله للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة أصول الحديثة للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.
- التمويل الشخصي متاح بهامش ربح تنافسي لجميع العملاء من شركة أصول الحديثة للتمويل .
- تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي المتاح لديها وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء بالمملكة.
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