نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساما تهتم تقديم شكوي البنك المركزي السعودي sama في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساما تهتم تقديم شكوي، حيث يوفر البنك المركزي السعودية خدمة تقديم شكوي إلكترونية من أجل فحصها والبت فيها، حيث يستطيع جميع عملاء البنوك وشركات التأمين وعملاء شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية، تقديم شكوى إلي البنك المركزي السعودي عن طريق إدارة حماية العملاء، وذلك من خلال بعض القنوات المخصصة من جانب البنك، حيث يرغب البنك بأن يكون هناك تواصل دائم بين جميع العملاء الذين لديهم عدد من الشكاوى ويرغبون في الحصول علي حل لهذه المشاكل، وسوف يتلقى كل شخص رقم مرجع للشكوى والذي يمكن استخدامه في كافة الاتصالات المستقبلية مع البنك، وسوف نوضح لكم الطرق المتبقية من أجل ساما تهتم تقديم شكوي.

ساما تهتم تقديم شكوي

يوفر البنك المركزي السعودي عدة قنوات للتواصل لتقديم الشكاوى من جانب جميع المواطنين والمقيمين علي أراضي المملكة، ويتم تقديم الشكوي بهذه الطرق:

رقم الهاتف: يمكن التواصل علي رقم الهاتف التالي 6666-125-800، مع العلم بأن جميع المكالمات مجانية، ويتم تقديم الشكوي خلال أوقات وساعات الخدمة من جانب البنك بداية من الساعة 8:00 صباحاً حتي الساعة 04:00 مساءً، ويتم التقديم الشكوي هاتفياً وتوضيح نوع المشكلة التي يرغب العميل في الوصول لحل لها من جانب البنك.

الموقع الإلكتروني: يتوفر تقديم شكوي عبر الدخول إلى منصة البنك من الرابط التالي (تقديم شكوي) وتستقبل المنصة جميع شكاوى البنوك وشكاوى عملاء شركات التأمين وشكاوى جميع العملاء بأي جهة مصرفية داخل المملكة العربية السعودية.

المراسلة: يمكن مراسلة البنك المركزي السعودي على العنوان الخاص بالبنك المركزي السعودي، علي العنوان التالي (إدارة حماية العملاء، في شارع الملك سعود بن عبد العزيز، بصندوق بريد 2992، مدينة الرياض 11169، المملكة العربية السعودية).

مركز خدمة المراجعين

يستطيع جميع العملاء في المملكة أن يقوموا بزيارة مركز خدمة المراجعين في البنك المركزي خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 08:00 صباحاً حتى الساعة 03:30 مساءً، ويتم التوجه إلى عنوان مركز الخدمة في المركز الرئيسي، في شارع الملك سعود بن عبد العزيز، بمدينة الرياض، علي أن يتم التوجه وحل المشكلة التي يرغب كل شخص في حلها.