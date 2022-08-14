نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة تويوتا 2021 برادو لاند كروزر تقسيط سيارات 600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة .تم تمديد عروض شركة تويوتا التي تتيح تقسيط سيارات 600 ريال أو أكثر قليلًا بهدف منح المزيد من الراغبين في الحصول على اقساط سيارات تويوتا 2021 فرصة إضافية وذلك يشتمل على عدد كبير من السيارات خاصة سيارات الدفع الرباعي التي تستهوي الكثير من ملاك السيارات في السعودية من فئة الشباب على وجه التحديد وحين تجتمع قدرات الدفع الرباعي مع التكنولوجيا اليابانية في مركبة واحدة فلا بديل عن عروض تويوتا جميل التي توفر تجربة مميزة من الرفاهية والراحة والأمان على الطريق بفضل ما يتم تزويد به هذه المركبات من وسائل أمان وتقنيات حديثة فضلًا عن أداء المحركات اليابانية العملاقة.

عروض شركة تويوتا برادو لاند كروزر 2021

هذه السيارة تمثل واحدة من أفضل عروض تويوتا على الإطلاق حيث تأتي الفئة الأولى منها بمحرك 4 اسطوانات سعة 2.7 لتر

فيما تصل القوة الحصانية القصوى لهذه السيارة إلى 164 حصانًا عند 5200 دورة في الدقيقة. هذا المحرك قادر على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 246 ن.م عند 3900 دورة في الدقيقة. مع ناقل الحركة 6 سرعات أوتوماتيكي مع خاصية التحكم اليدوي

ونظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف و ثقيل.

أما عن مزايا الراحة والأمان فتشمل العديد من الخيارات من بينها الدخول بدون مفتاح “ريموت كونترول” مع حساسات خلفية ووسائد هوائية للسائق والراكب المجاور له وفرامل ABS ونظام التحكم بالتوازن وكذلك نظام السيطرة على الإنزلاق ونظام مراقبة ضغط الاطارات ونظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك.

تقسيط سيارات 600 ريال

يبلغ سعر تويوتا برادو لاند كروزر موديل 2021 في السعودية حوال 130 ألف ريال للفئة الأولى منها ويمكن الحصول عليها تقسيط 600 ريال أو أكثر قليلًا بحسب الدفعة المقدمة حيث كلما زادت قيمتها كلما تراجع القسط الشهري فمثلا عند دفع نصف الثمن كدفعة مقدمة على سبيل المثال يكون القسط الشهري في حدود 900 ريال أي بواقع 30 ريال في اليوم وهو قسط بسيط جدًَا لا يمثل أية أعباء على الميزانية الشهرية.

ويجب في هذه الحالة دفع قيمة الضريبة المضافة على السيارة نقدًا حتى لا يزيد مبلغ القسط الشهري. ولا نحتاج إلى التأكيد أنه إذا كانت الدفعة المقدمة أكبر من 65 ألف سيكون القسط اقل من 900 ريال.

مواصفات برادو لاند كروزر VX1

تأتي سيارة لاند كروزر برادو مع محرك بـ 6 اسطوانات سعة 4.0 لتر. في حين تصل القوة القصوى التي يولدها هذا المحرك إلى 271 حصان / 5600 د.د كما يصل العزم الأقصى إلى 381 ن.م / 4400 د.د. وتأتي لاند كروزر برادو بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيكي مع خاصية التحكم اليدوي. مع كافة إمكانيات نظام الدفع الرباعي المستمر بدبل خفيف و ثقيل.

سعر برادو لاند كروزر VX1

يصل سعر VX1 نقدًا إلى 204,585 ريال سعودي وهذه هي أعلى فئة في تويوتا برادو لكن يمكن شراء برادو TX عند سعر 150,535 ريال سعودي فيما يصل سعر TXL1 إلى 165,140 ريال سعودي. بينما يصل سعر برادو TX Diesel إلى 171,925 ريال سعودي أما سعر برادو TXL Diesel فيصل إلى 185,380 ريال سعودي. في حين يصل سعر الفئة قبل الأخيرة من برادو TXL1 V6 عند 190,210 ريال سعودي.

سعر تويوتا راف فور RAV4 XLE 2022

بنفس السعر تقريبًا يمكن شراء تويوتا RAV4 XLE 2022 . تأتي تويوتا راف فور 2022 بسعر 131 ألف ريال غير شامل الضريبة. كما تأتي مع محرك سعة 2.5 لتر V4. كما تأتي مع ناقل حركة اوتوماتيك CVT. كما تأتي بقوة 203 حصان دفع رباعي مستمر. كما تأتي مع 3 أنماط من القيادة. هي القيادة العادية والقيادة على الرمال والقيادة على الطين.