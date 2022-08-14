نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بأقساط ميسرة ب20,000 ريال بموافقة فورية بدون كفيل للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بأقساط ميسرة من أهم الخصائص التي تميز التمويل الشخصي الأصغر عن طريق اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث أتاحت تلك الشركة الحصول تمويل نقدي ميسر ربما يبدأ من 2000 ريال حتى 20,000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة حيث تعطي المواطنين السعوديين ميزة الحصول على التمويل بدون ضامن سعودي حتى عشرون ألف ريال ولكن وفرت إيضًا للمقيم التمويل الشخصي الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل ولكن حتى عشرة آلاف ريال لذلك يريد العديد من العملاء التقديم الإلكتروني عبر موقع الشركة من أجل الحصول على تمويل بموافقة فورية بدون رسوم إدارية بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى للسداد بالسعودية في عام 1444.

كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على تمويل شركة اليسر

يطلب تمويل شركة اليسر في هذا العام توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة من أجل أن يحصل كافة العملاء السعوديين أو غير السعوديين على موافقة فورية عند طلب التمويل الشخصي الأصغر بالشركة مع منحهم جميع المزايا التمويلية المتوفرة لذلك سوف نوضح إليكم جميع الشروط المطلوبة كالتالي:

تطلب الآن شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير أثبات الدخل الشهري الذي يبلغ 5000 ريال سعودي على الأقل من العميل السعودي أو المقيم بالسعودية.

لابد من توفير فترة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك من كافة العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو أي قطاع أخر بالمملكة.

كذلك التقديم متاح الآن لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة من عمر 22 عام حتى 60 عام

بخلاف العسكريين لهم شروط مختلفة حيث يصل سن التقديم الإلكتروني حتى عمر التقاعد العسكري.

خصائص التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل