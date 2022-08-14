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عمر شويل - جدة ماذا تعني حالة الصرف “لا يوجد” حساب المواطن، حيث أن هذه العبارة قد همت بالظهور لكثير من الأشخاص الذين يحصلون على الدعم من قبل نظام حساب المواطن، حيث أن حالة إيداع الدعم قد تمت بالفعل بالبنوك، وعندما جاؤا للقيام بأمر الاستعلام لم يستطيعوا سحب الأموال، ووجدنا أن هناك الكثير من التساؤلات التي تدور حول هذا الأمر، وعليه فقد قررنا أن نوضح لكم الأمر كما جاء في البيان الذي ورد فيه الرد على هذه المشكلة من قبل البرنامج، فتعالوا نتعرف على حلها.

ماذا تعني حالة الصرف “لا يوجد” حساب المواطن

انتاب المستفيدين من الدعم التابع لنظام حساب المواطن الذعر، والرعب حينما لم يستطيعوا سحب قيمة الدعم التي يحصلون عليه بشكل مستمر، وظلوا يتساءلون ما المعني من هذا الأمر؟ حيث إنه في الآونة الأخيرة، وجدنا أن البرنامج قام بحذف العديد من الحسابات التي لا تستحق الدعم، والحسابات التي لم تقم بإكمال كافة الأوراق، والمستندات التابعة إليها، فما المعنى الخاص بتلك الرسالة؟

قام النظام بتوضيح الأمر عبر صفحته الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأقر بأن من يظهر له تلك الرسالة لا يستحق لزيادة دخله.

بالإضافة إلى الدخل الخاص بالأشخاص الذين يتبعونه بالفعل تخطى الحد الذي يمنع عملية الاستفادة الخاصة بالدعم.

كما أنه شدد على جميع المستفيدين بالقيام بالتحديث الخاص بجميع البيانات التابعة لهم على البرنامج.

وقد نبه على الجميع بضرورة القيام به في المدة المسموح بها بهذا، وهي تقدر بحوالي 15 يوم، وأن من يتخلف عن القيام بهذا التحديث سوف يواجه العديد من المشكلات عند دخوله على البرنامج.

كيفية استخدام حاسبة نظام حساب المواطن

أولاً عليك أن تفتح الحاسبة الخاصة بنظام حساب المواطن، وهي عبارة عن حاسبة تقديرية، ويمكنك الدخول عليها من خلال حاسبة حساب المواطن.

حدد حالتك، ومن ثم عليك أن تقوم بعملية تأكيدية لبياناتك، بالإضافة إلى البيانات الأخرى للأشخاص الذين يتبعون إليك.

ستجد بعد ذلك أنه هناك خيار يحمل اسم قم بحساب الظاهرة التي أمامك.

ومن ثم تستطيع أن تحصل على القدر المالي الذي تستحقه من خلال دعم حساب المواطن بصفة تقديرية لما يناسب حالتك.

وبهذا نكون قد وصلنا للنهاية، وبعد أن تركنا لكم إجابة سؤال ماذا تعني حالة الصرف “لا يوجد” حساب المواطن، يجب أن تقوموا بوضع كافة المستندات المطلوبة منكم في مواضعها من خلال التقديم الإلكتروني، حيث أن هذا يعزز من فرص قبول طلبكم.