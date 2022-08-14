نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة رخيصة تويوتا بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة رخيصة تويوتا، السوق السعودي يضم العديد من السيارات المستعملة بسعر رخيص ومناسبة لكل الفئات في السعودية، وكل مواطن سوف يمتلك سيارة بسعر مناسب ومواصفات مميزة بدلا من شراء سيارة جديدة بأسعار باهظة ومرتفعة، فيعتبر السوق المستعمل حل مشكلة امتلاك السيارة لكل مواطن وبأسعار رخيصة.

سيارة فورد فوكس 2.0L سبورت موديل 2012:

تعد السيارة فورد فوكس 2.0L سبورت المستعملة من السيارات القديمة المتحملة لجميع الطرق، وهي تعمل بنظام البنزين وناقل الحركة الخاص بالسيارة cvt؛ ونوع الوقود بنزين:

أما بالنسبة للون الخارجي للسيارة فضي؛ بينما قراءة عداد الممشى وصل وسجل ٣٠٠ ألف كيلو.

سنة صنع السيارة ٢٠١٢؛ أما عن سعر السيارة بالنسبة لحالها مناسبة وبسعر ٧٠٠٠ ريال سعودي.

السيارة بها مصابيح خاصة للضباب، كما يتواجد مرايات كهربائية ونوافذ أيضا كهربائية.

الجنوط من الألومنيوم والمقاعد رياضية وكسوتها ليست سيئة؛ ويمكن دخول السيارة بدون مفتاح.

لمزيد من المعلومات الخاصة بالسيارة الإتصال على الفور بالهاتف ‎+966 55 759 1033.

للبيع تويوتا كامري موديل 2003:

السيارة تويوتا كامري سعرها كاش في السوق السعودي 5000 ريال سعودي، وسنعرض عليكم خلال السطور القادمة شرح وافي عن حالة السيارة لمن يريد شرائها، تعد السيارة حالتها جيدة من الخارج والداخل، ومتواجدة في مدينة الرياض.

قراءة عداد السيارة بلغ 300 ألف كيلو متر، ولون السيارة من الخارج فضي.

أما عن مزايا الأمان، فيتواجد فرامل مانعة للانغلاق abc، ومساعد للفرامل بالسيارة ba.

متواجد بالسيارة جهاز استشعار خلفي وأمامي، كما يوجد كاميرا خلفية.

والسيارة بها مكيف يدوي، والتحكم بسرعة السيارة، ويوجد أيضا واجة أي بود.

السيارة بها مرايات الباب إلكترونية، والنوافذ الخاصة بالسيارة كهربائية سواء أمامية أو خلفية، أما عن المصابيح فهي خاصة للضباب للقيادة في الضباب، بينما العجلات خلائطية وحديد.

البيع كاش 5000 ريال، أما البيع بنظام القسط بـ7000 ريال.

للاتصال وللاستفسار عن السيارة يمكنكم الاتصال على الرقم ‎+966 58 340 3569.

سيارة تويوتا كورولا 2013 بسعر 10000 ريال:

السيارة تويوتا من المعروف بأنها سيارة تتحمل كل الطرق الشاقة، والسيارة المعروضة اليوم بسعر 10 آلاف ريال سعودي وذلك كاش ومتواجدة في مدينة حائل.