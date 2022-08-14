نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب صهريج مياه شركة المياه الوطنية nwc في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب صهريج مياه، فقد أوضحت شركة المياه الوطنية عن توفيرها لخدمة تقديم طلب من اجل طلب صهريج مياه عن طريق تطبيق شركة المياه الوطنية من الجوال، حيث تعمل الشركة علي توفير عدد هائل من الخِدْمَات الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية عبر موقعها الإلكتروني الخاص بها، مثل خدمة حاسبة التعريفة الجديدة وخدمة التقديم علي صهاريج المياه وخدمة دفع الفواتير إلكترونيا عبر منصة الشركة، وعدد آخر من الخِدْمَات التي يمكن استخدامها في أي وقت علي مدار اليوم، ومن بين الخِدْمَات المتوفر تنفيذها عبر جوال كل شخص خدمة التقديم علي صهريج مياه جديد، لذا سوف نوضح لكم بالخطوات طريقة تقديم طلب صهريج مياه.

طلب صهريج مياه من التطبيق

كشفت شركة المياه الوطنية عن خطوات التقديم لطلب صهريج مياه من الشركة من تطبيق الجوال الخاص بالشركة، ويتم التقديم بهذه الخطوات:

يجب تحميل تطبيق المياه الوطنية للجوال.

الدخول للتطبيق باسم المستخدم وكلمة المرور.

في حالة عدم تسجيل حساب من قبل يتم التسجيل عبر القنوات الرقمية.

من قائمة الخِدْمَات يتم اختيار “صهريج مياه”.

بعدها يجب أن يتم تحديد المنطقة والمدينة التي سوف يصل إليها الصهريج (مع العلم بأن الخطوات تشمل القيام بتقديم الطلب واختيار الحجم الخاص بالصهريج).

في النهاية يجب أن يتم تحديد الموقع على الخريطة بشكل صحيح ودقيق.

وقد تم التوضيح بأن الخدمة متوفرة عن طريق التطبيق الإلكتروني وذلك من جميع مناطق المملكة العربية السُّعُودية.

شركة المياه الوطنية تسجيل دخول

يستطيع جميع المستفيدين من خِدْمَات المياه الوطنية تسجيل دخول المنصة والاستفادة من أي خِدْمَات أخري تقدمها الشركة، ويتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات التالية:

يجب الدخول إلي الرابط الإلكتروني التالي: شركة المياه الوطنية.

يجب إدخال اسم المستخدم أو رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقَم الإقامة للوافدين.

إدخال كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

الضغط علي (تسجيل الدخول).

وفي حالة عدم تسجيل حساب من قبل، فيتم النقر علي تبويب (إنشاء حساب) وتسجيل جميع البيانات المطلوبة من المنصة.

وبذلك يتم الاستفادة من أي خدمة في أي وقت ومن أي مكان بالمملكة وبكل سهولة.