عاجل السعودية تأدية العمرة بجميع التأشيرات أحدث قرارات وزارة الحج والعمرة 1444

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عمر شويل - جدة تأدية العمرة بجميع التأشيرات أحدث قرارات وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تم إصدارها اليوم السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444 بالتزامن مع بدء موسم العمرة 1444، سواء أكانت تأشيرات دخول المملكة بغرض السياحة، أو الزيارة العائلية أو غيرها من أنواع التأشيرات إضافة إلى تأشيرة العمرة بفيزا أمريكا، ودخول السعودية بفيزا شنغن، وذلك لتسهيل إجراءات المعتمرين لتأدية العمرة، وفق رؤية المملكة 2030 بالتفاني في تأدية الخدمات بجودة عالية واستمتاع المعتمر بأفضل تجربة ثقافية ودينية.

كيفية تأدية العمرة بجميع التأشيرات ١٤٤٤ وزارة الحج والعمرة السعودية



إضافة لما سبق ذكره فقد سبق وأعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن طريقة استخراج تأشيرة العمرة عبر عدة منصات إلكترونية نذكر منها تطبيق اعتمرنا كالتالي:

بادئ ذي بدء الدخول تطبيق اعتمرنا الإلكتروني الرسمي.

الرسمي. يلي ذلك كتابة البيانات المطلوبة منها رقم الجواز الإلكتروني أو رقم التأشيرة ويجب التأكد من صلاحية سريان التأشيرة.

أيضًا الضغط على خانة نوع الخدمة ومن ثم نوع التصريح واختيار الوقت المناسب واليوم المناسب.

ومن ثم واختيار الوقت المناسب واليوم المناسب. في الختام القيام بالضغط على أيقونة إصدار التصريح.

استخراج تأشيرة عمرة من خلال منصة مقام الإلكترونية 2022

كما تتيح منصة مقام الإلكترونية بالتعاون مع العديد من شركات السياحة بالمملكة استصدار تصريح أداء العمرة إلكترونيًا، للقادمين من دول أخرى عن طريق اختيار الباقات المناسبة لراغبي أداء منسك العمرة من خلال الخطوات التالي ذكرها:

أولًا الولوج لمنصة مقام الإلكترونية.

الإلكترونية. يلي ذلك تحديد تاريخ العمرة كذلك المدن المراد زيارتها وعدد الأشخاص.

كذلك المدن المراد زيارتها وعدد الأشخاص. أيضًا قم بالنقر على أيقونة تخصيص الإقامة، وهو الاختيار بين الفنادق المتاحة وبالأسعار المناسبة وكذلك شركة النقل.

وهو الاختيار بين الفنادق المتاحة وبالأسعار المناسبة وكذلك شركة النقل. كذلك قم بالدفع من خلال أأمن الطرق من خلال التسوق في المعتمر.

في النهاية القيام بتقديم طلب استخراج تأشيرة العمرة مباشرة عبر منصة المعتمر.

استصدار تأشيرة تأدية العمرة عبر روح السعودية 1444

في نفس السياق السابق ذكره فقد قامت وزارة الحج والعمرة السعودية أيضًا بتقديم تسهيلات لاستخراج تأشيرة زيارة المملكة بغرض أداء العمرة 2022 وزيارة المسجد النبوي من خلال منصة روح السعودية، وتدشين باقة العمرة المناسبة لطلب المتقدم من خلال الولوج للمنصة على الرابط https://www.visitsaudi.com/ar.

شروط أداء العمرة وإجراءات الوقاية وفق تعليمات وزارة الحج والعمرة بالمملكة 2022

في الختام أوضحت وزارة الحج والعمرة طرق الوقاية أثناء أداء منسك العمرة من خلال اتباع التعليمات التالية: