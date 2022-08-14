خطوات التسجيل في حساب المواطن في 3 دقائق فقط مجانا 100%

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عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن، أطلق أمر ملكي من المملكة العربية السعودية بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن، والإتاحة لغير المستفيدين بتقديم طلب التسجيل في برنامج حساب المواطن، على أن يقدر بثمانية مليار سعودي لدى المستفيدين من دعم حساب المواطن، كما خصصت نحو أربعة مليار من أجل دعم المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي ودعم الماشية، وذلك قد جاء انطلاقًا من خادم الحرمين الشريفين من أجل مساعدة الأشخاص الأشد احتياجًا وتقليل الآثار السلبية التي تنتج من الأزمة الاقتصادية.
موعد التسجيل في حساب المواطن
أصدار حساب المواطن من خلال منصة تويتر، عن استئناف التقديم في البرنامج بدايةً من يوم الاثنين الذي يوافق الخامس من ذي الحجة 1443 هجريًا وهو الرابع من شهر يوليو سنة 2022.
حيث أن البرنامج لم يقوم بالإعلان عن نهاية ميعاد التقديم، حيث أن الحساب قد وضع بأن المستفيدين المؤهلين في شهر يوليو لا يكون مشترط عليهم أن يدخلوا إلى الموقع أو تسجيل الدخول.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن
من الواجب أن يتم توافر العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة وضعها عند التقديم لدى برنامج حساب المواطن، ومن ضمنها:
- وضع الإفادة الخاصة برقم الحساب البنكي لدى المتقدم.
- صورة تخص بطاقة الهوية الوطنية التي من الواجب أن يكون مفعولها ساري.
- إرفاق الوثيقة الخاصة بقيمة المرتب كل شهر لدى الموظف.
- وضع صورة من القيد العائلي,
شروط التسجيل في حساب المواطن الجديدة
هناك العديد من الشروط من الواجب توافرها في الشخص من أجل التسجيل في برنامج حساب المواطن، ومن ضمن هذه الشروط هي كالتالي:
- أن يحمل الشخص المتقدم الجنسية السعودية.
- أن يتواجد الشخص بصورة دائمة في المملكة العربية السعودية وأن لا ترتفع فترة السفر عن ثلاثة شهور.
- أن يكون السن الخاص بالمتقدم يزيد عن 18 سنة.
- تواجد شهادة توضع الوضع الإجتماعي لدى “المتزوج، المطلق، الأرمل”.
- يتمتع الشخص المتقدم بحسن السيرة والسلوك، ولا يكون محكوم عليه بأي أحكام قضائية.
- تواجد حساب بنكي لدى المتقدم.
- وضع الوثائق الخاصة بالمرتب الشهري أو المرتب الإضافي الذي يخص المتقدم.
- عندما يكون الشخص المتقدم طالب جامعي، من الواجب وضع وثيقة تثبت الإقامة الخاصة به في السكن الجامعي.
- أن يكون دخل الشخص الموظف يقل عن عشرون ألف ريال سعودي.
- مطابقة البيانات الخاصة بالمتقدم مع الجهات ذات العلاقة.
- يُحتسب الاستحقاق الفعلي لدى المستفيد وفقًا للعديد من المعايير ومنها، عدد أفراد العائلة، سن أفراد العائلة، المجموع الخاص بالدخل الشهري للعائلة.
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