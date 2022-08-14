خطوات التسجيل في حساب المواطن في 3 دقائق فقط مجانا 100%

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عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن، أطلق أمر ملكي من المملكة العربية السعودية بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن، والإتاحة لغير المستفيدين بتقديم طلب التسجيل في برنامج حساب المواطن، على أن يقدر بثمانية مليار سعودي لدى المستفيدين من دعم حساب المواطن، كما خصصت نحو أربعة مليار من أجل دعم المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي ودعم الماشية، وذلك قد جاء انطلاقًا من خادم الحرمين الشريفين من أجل مساعدة الأشخاص الأشد احتياجًا وتقليل الآثار السلبية التي تنتج من الأزمة الاقتصادية.

موعد التسجيل في حساب المواطن

أصدار حساب المواطن من خلال منصة تويتر، عن استئناف التقديم في البرنامج بدايةً من يوم الاثنين الذي يوافق الخامس من ذي الحجة 1443 هجريًا وهو الرابع من شهر يوليو سنة 2022.

حيث أن البرنامج لم يقوم بالإعلان عن نهاية ميعاد التقديم، حيث أن الحساب قد وضع بأن المستفيدين المؤهلين في شهر يوليو لا يكون مشترط عليهم أن يدخلوا إلى الموقع أو تسجيل الدخول.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

من الواجب أن يتم توافر العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة وضعها عند التقديم لدى برنامج حساب المواطن، ومن ضمنها:

وضع الإفادة الخاصة برقم الحساب البنكي لدى المتقدم.

صورة تخص بطاقة الهوية الوطنية التي من الواجب أن يكون مفعولها ساري.

إرفاق الوثيقة الخاصة بقيمة المرتب كل شهر لدى الموظف.

وضع صورة من القيد العائلي,

شروط التسجيل في حساب المواطن الجديدة

هناك العديد من الشروط من الواجب توافرها في الشخص من أجل التسجيل في برنامج حساب المواطن، ومن ضمن هذه الشروط هي كالتالي: