نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض كنف لربات البيوت حتى ثلاثون ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل كنف هو أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لدعم الفئات الأشد استحقاقًا من السيدات من الأرامل والمطلقات لمساعدتهن على تلبية متطلبات الحياة وأعبائها، حيث يهتم بنك التنمية الاجتماعية بالبعد الاجتماعي عند منح القروض الخاصه بالبنك مثل قرض الأسرة والذي يمكن أن تحصل عليه المرأة المعيلة التي لديها أطفال

من المستحق لتمويل كنف

تمويل كنف هو تمويل يمنح للمرأة السعودية سواء الأرملة أو المطلقة والتي لا تعول أبناء.

أما بالنسبة للسيدات اللاتي لديهن أبناء فيمكنهن معرفة شروط الحصول على تمويل الأسرة الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية للسيدات المعيلات بحد أقصى يمكن أن يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون عمر السيدة المتقدمة للحصول على القرض أكثر من 25 عام.

يجب ألا يكون للسيدة المتقدمة معيل.

يجب أن يكون إجمالي دخل السيدة أقل من 8 آلاف ريال سعودي شهريًا.

يجب أن تتمتع السيدة المتقدمة للحصول على تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية ذات سجل ائتماني سليم لدى البنك.

كم يبلغ سقف تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية

قد يصل الحد الأقصى لتمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية إلى ثلاثون ألف ريال.

مميزات تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن أن يصل سقف هذ التمويل إلى 30 الف ريال

كما يمكن أن تصل مدة السداد إلى 5 سنوات

يتم دفع الأقساط بشكل شهري.

يتم الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله

في حالة السداد بشكل منتظم وسلامة التمويل الائتماني يمكن أن تحصل على تمويل آهل من بنك التنمية بعد مرور سنة على انتهاء قسط كنف.

شرح خطوات التقديم للحصول على تمويل كنف

من صفحة تمويل كنف اضغط على التقديم الإلكتروني

سجلي الدخول باستخدام بوابة النفاذ الوطني الموحد أو باستخدام بيانات أبشر.

ستصلك كلمة سر مؤقتة على هاتفك، فقومي بإدخالها لتسجيل الدخول.

ستجدي تمويل كنف في خيار منتجات الأفراد، اضغطي على طلب الحصول على تمويل، ثم حددي فرع البنك الأقرب إليك.

في الصفحات التالية عليك استكمال البيانات الشخصية وبياناتك الائتمانية وبيانات التأمينات الاجتماعية أو التوظيف أو بيانات التقاعد إن وجد وبيانات الزواج ، وبينات الكفيل بالتفصيل والتي تشمل جهة العمل وبيانات الراتب وغيرها.

قومي بالموافقة على الإقرار بصحة البيانات.

لاحظ أن تلك البيانات يجب إدخالها بدقة حتى لا يتم رفض الطلب حيث يتم ربط تلك البيانات إلكترونيًا مع الجهات الحكومية الأخرى.

وبذلك نكون قد شرحنا لكم كيفية تقديم طلب للحصول على تمويل كنف للأرامل والمطلقات من بنك التنمية الاجتماعية