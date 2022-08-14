سيارات هونداي مستعملة للبيع 8000 ريال في السعودية وبإمكانيات ممتازة

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عمر شويل - جدة هيمنت السيارات هيونداي على سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية وذلك من حيث الفئة السعرية للسيارة حيث يتراواح سعر سيارات هيونداي من 7000 ريال سعودي إلى 10000 ريال سعودي بالإضافة إلى مواصفات ومميزات السيارة الأوتوماتيك بالكامل. سيارة هيونداي سوناتا أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع متاح للبيع سيارة هيونداي سوناتا أول إستخدام 2016 مستعملة في مدينة القريات.

سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 8000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي سوناتا سجل 107000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي سوناتا أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سوناتا البنزين.

السيارة هيونداي سوناتا متاحة بلون خارجي أسود.

السيارة هيونداي سوناتا مزودة بمكيف وريموت كنترول وباور ونوافذ خلفية كهربائية ومدخل يو اس بي ومبدل أقراص.

السيارة بها نظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة وسادة هوائية جانبية وجنوط وقفل مركزي للأبواب وإنذار.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سوناتا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0549946143 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966549946143. للبيع سيارة هيونداي أفانتي أول إستخدام 2008 مستعملة متوفر للبيع سيارة هيونداي أفانتي أول إستخدام 2008 مستعملة في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة هيونداي أفانتي مستعملة 10000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أفانتي سجل 120000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أفانتي أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أفانتي متوفرة بلون خارجي أسود.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أفانتي البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أفانتي مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 05904256969 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966590425696.

يوجد للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2011 مستعملة للبيع في مدينة حائل.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 10000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا سجل 10000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

السيارة هيونداي إلنترا متواجدة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا تحتوي على مكيف وفرش جلد وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وراديو كاسيت وجنوط وإنذار.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 531532135 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096631532135.

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