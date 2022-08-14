نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد وصرف المعاش الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف المعاش الإضافي لمستحقي الضمان، أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من الأوامر عن طريق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تضمن على صرف المعاش الإضافي 2022 إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي الحديث والقديم، وأيضًا لدى المستفيدين من الدعم لحساب المواطن، كما أن ذلك المعاش الإضافي يعد من إحدى المساهمات النقدية التي منحتها المملكة العربية السعودية إلى مواطنيها في السعودية، وذلك من أجل المساهمة في تحمل الأعباء الخاصة بالمعيشة لكي يتم تلبية كافة متطلباتهم الرئيسية من الطعام والشراب والملبس في ظل تواجد الأسعار المرتفعة في جميع بلاد العالم.

صرف المعاش الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

قد صرح خادم الحرمين الشريفين منذ قليل وفقًا لرغبة المواطنين في أن يحصلوا على المساهمات النقدية بسبب زيادة الأسعار التي تنتشر في كل أرجاء المملكة العربية السعودية على أن يصرف المعاش الإضافي 2022 لدى مستفيدي الضمان الاجتماعي سواء كان القديم أو الحديث إلى مستفيدي الدعم بحساب المواطن.

حيث أنه قد تم تخصيص حوالي عشرون مليار ريال سعودي لكي يتم مواجهة دواعي زيادة الأسعار في كل أنحاء العالم ومن ضمن تلك المبالغ هي عشر مليار لدى الأشخاص مستفيدي الضمان الاجتماعي أما أن يكون القديم أو الحديث كدفعة لا ترد.

صرف المعاش الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن

بعد معرفة صرف المعاش الإضافي 2022 لدى مستفيدي الضمان الاجتماعي، فقد قام خادم الحرمين الشريفين باستكمال الحديث الخاص به بتواجد خبر مفرح إلى المستفيدين من برنامج حساب المواطن.

حيث أنه سوف يصرف لهم نحو ثمانية مليار ريال سعودي دعم نقدي إضافي إلى نهاية السنة المالية الحالية في ظل الضوابط والشروط المُعلن عنها في فترة سابقة.

كما يتواجد أيضًا خبر مفرح لدى الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل بحساب المواطن على أنه قد تم فتح باب التسجيل الخاص بالمواطن في ظل تواجد الضوابط والشروط التي قد تم الإعلان عنها في فترة سابقة.

صرف المعاش الإضافي لدى مستفيدي الدعم لصغار الماشية

تعتبر من إحدى الأخبار المفرحة التي تم صدورها من قبل خادم الحرمين الشريفين على أن يُخصص مبلغ نحو 408 مليون ريال سعودي بأنه يكون دعم لدى الأشخاص المستفيدين والمستحقين برنامج مربي صغار الماشية. حيث أن ذلك الدعم يكون موجه لدعم صغار الماشية لدى الأشخاص المطبق عليهم شروط الأهلية والتي تُحدد عن طريق وزارة الزراعة السعودية.