نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الإستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين برقم الهوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اختبار كفايات المعلمين 1444 يعد اختبار الكفاءة أحد المتطلبات الرئيسية لممارسة التدريس في المملكة العربية السعودية، حيث يعتمد على قياس كفاءة المعلمين ومعرفتهم بالموضوع الذي يتم تدريسه،تنص إدارة التعليم وتقييم المهارات بمكتب المقاييس على أن امتحانات تأهيل المعلمين صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ اجتياز الامتحان والحصول على ترخيص مهني، ومع ذلك يجوز للمدرس الذي اجتاز امتحان تأهيل المعلم التقدم بطلب للحصول على رخصة مهنية في غضون عام واحد من تاريخ إصدار نتيجة الإختبار.

نتائج اختبار كفايات المعلمين 1444

نتائج اختبار كفايات المعلمين 1444 اختبار تأهيل المعلم هو اختبار للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة التدريس ويجب على أولئك الذين يرغبون في الإلتحاق بمهنة التدريس التسجيل في اختبارين:

• اختبار التعليم العام: يغطي هذا الاختبار مجالات التعليم العام، بما في ذلك جميع المواد الدراسية، ويتضمن القيم والمسؤوليات المهنية والخبرة والممارسة المهنية.

• اختبار التأهيل: يغطي هذا الجزء من الامتحان المعايير الأساسية لهيكل التخصص.

الإستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين برقم الهوية

الإستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين برقم الهوية، يمكن للمعلمين الذين اجتازوا الاختبار التأهيلي في المملكة العربية السعودية اتباع الخطوات التالية للتحقق من نتائج الامتحان برقم الهوية:

• الرجاء إدخال الموقع الرسمي لهيئة القياس.

• إضافة رقم التسجيل وكلمة المرور ونقل تسجيل الدخول.

• انقر فوق الخيار “اختبار”.

• تحديد اختبارات كفاءة المعلمين.

• حدد كيفية الحصول على نتائج الاختبار برقم الهوية.

• اكتب الرقم القومي الخاص بك.

• أضف رمز التحقق المرئي.

• انقر فوق بحث.

• يتم عرض نتائج اختبار كفاءة المعلمين.

رسوم اختبار كفايات المعلمين

• يبلغ رسوم إجراء الاختبار التربوي العام بقيمة 100 ريال سعودي.

• يبلغ رسوم إجراء الاختبار التخصصي بقيمة 100 ريال سعودي.

• يبلغ رسوم الحصول على الرخصة المهنية بقيمة 100 ريال سعودي.

درجة النجاح في 1444 معلم مؤهل

يجب أن تأخذ في الاعتبار متطلبات سنوات الخبرة على مستوى متقدم ومهني،الحد الأدنى لدرجة النجاح في اختبار الكفايات للمعلمين 1444 هو أحد الأشياء التي يهتم بها المتقدمون للاختبار كما يلى: