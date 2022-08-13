نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة جدارة استعلام الوظائف | دخول مسار masar في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة جدارة استعلام الوظائف، حيث تعد منصة جدارة واحدة من المنصات الهامة الدائم البحث عنها من جانب عدد هائل من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تعد المنصة من المنصات المرجعية لعدد كبير من الأفراد فيما يخص الاستعلام عن الوظائف التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فعن طريق المنصة يمكن الاستعلام عن أي وظائف جديدة أو للتقديم علي الوظائف الجديدة أو للاستعلام عن نتائج الوظائف التي تتوفر من جانب الوزارات السُّعُودية، لذا يبحث عدد كبير من الأفراد عن رابط الدخول لمنصة جدارة بالتعاون مع منصة مسار الذي ترعي التقديم في كافة الوظائف، وسوف نوفر لكم رابط منصة جدارة استعلام الوظائف.

منصة جدارة استعلام الوظائف

يتم الاستعلام عن وظائف جديدة أو الاستعلام عن نتائج التأهيل للقبول في الوظائف عن طريق نظام جدارة للوظائف العامة، علي أن يتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى رابط المنصة التالي: جدارة تسجيل دخول.

الدخول عبر حساب النفاذ الوطني في منصة أبشر.

التحويل إلى منصة مسار.

الدخول على قسم الوظائف بأعلي قائمة خِدْمَات الموقع.

الضغط علي استعلام عن نتائج الوظائف التي قد سبق التقديم عليها.

في حالة ظهور الاسم من بين المرشحين، فتطلب المنصة أن يقوم المتقدم باستكمال إجراءات التعيين بالتاريخ المحدد لذلك.

سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة إلى المرشحين والمرشحات عن طريق هواتفهم الجوالة من أجل تأكيد الترشيح المبدئي.

دخول منصة مسار النفاذ الوطني

توفر منصة مسار لجميع العملاء مِيزة الدخول عن طريق اسم المستخدم و كلمة المرور الذي يتم استخدامها في منصة النفاذ الوطني الموحد، حتي يتم الاستفادة من كافة الخِدْمَات المقدمة من قطاع الخدمة المدنية، ويتم تسجيل الدخول بهذه الخطوات: