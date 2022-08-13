نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعفاء السعوديين من رسوم المرافقين الفئات المحددة بالأعفاء من رسوم المرافقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعفاء السعوديين من رسوم المرافقين والذي تم إعلانه من هيئة الجوازات السعودية منذ وقت قريب حيث تم الفصح عن . إلغاء رسوم المرافقين من المبالغ المحددة للتحصيل حيث جاء ضمن التفاصيل . أعفاء مواليد المملكة من الرسوم ذلك الأمر الذي أثار فضول العديد من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية . من دفع رسوم المرافقين 2023 كما أن تلك الرسوم كان محدداً قيمتها 4000 ريال سعودي . حيث أن ذلك المبلغ كان محدداً سابقاً لأي شخص يتم استقدامه داخل المملكة العربية السعودية . كذلك بجانب السماح باسترداد تلك الرسوم في حالة دفعها ولمعرفة التفاصيل الكاملة نعرضها بسطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .

أعفاء السعوديين من رسوم المرافقين

خبر أعفاء السعوديين من رسوم المرافقين وضحته هيئة الجوازات السعودية جاء ببعض الفئات المحددة لكي ما يتم إعفاءهم . من رسوم المرافقين كما أن تلك الفئات المحددة منها بنات وأبناء الزوجة السعودية . المتزوجة من أجنبي ويتم الأعفاء في حالة أنه لم يتم نقل الكفالة داخل السعودية كذلك بجانب . الفئات المحددة مسبقاً وإعفاءها من دفع رسوم المرافقين 2023 بجانب فئات حديثي الولادة كما أن هناك بعض الجنسيات المعفاة أيضاً . بجانب الفئات المذكورة وفيما يخص تلك الفئات المحددة نتعرف عليها عبر سطور . “مقال موقع ثقفني” القادمة فتابعونا .

أعفاء السعوديين من رسوم المرافقين والفئات المحددة

أي أمرأة أجنبية متزوجة من مواطن سعودي الجنسية .

كما يتم إلغاء رسوم المرافقين لحاملي جوازات سفر دبلوماسية وكافة موظفين السفارات .

لحاملي جوازات سفر دبلوماسية وكافة موظفين السفارات . كذلك بجانب فئات الخدم بالسعودية وكل شخص تحت كفالة فردية .

كل من يحمل الجنسية الفلسطينية وأيضاً الجنسية التركستانية ومقيمين بشكل دائم داخل السعودية .

كما أن رسوم المرافقين يتم إلغاءها لكل من يثبت أنه صاحب مهنة حرة أو أنه صاحب شركة صغيرة .

يتم إلغاءها لكل من يثبت أنه صاحب مهنة حرة أو أنه صاحب شركة صغيرة . كذلك بجانب كافة الذكور البالغين عمر أقل من 18 عاماً بجانب الأنات الغير متزوجات .

أيضاً حاملي جنسيات دولة ميانمار يتم أعفاءهم من رسوم المرافقين 2023 .

. كافة التفاصيل المتعلقة بذلك الشأن يتم التعرف عليها عبر موقع المديرية العامة للجوازات .

. أما عن قيمة الرسوم المحددة الخاصة بالمرافقين نتعرف عليها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

قيمة رسوم المرافقين 2023 المحددة للفئات الغير معفاة

أعفاء السعوديين من رسوم المرافقين بعد أن تعرفنا علي التفاصيل الخاصة بها نعرض الرسوم المقررة للفئات الغير معفاة . حيث كانت الرسوم سابقاً محدداً لها 300 ريال سعودي كما جاءت زيادة . قدرها 100 ريال سعودي ليصبح المبلغ الإجمالي الذي يتم دفعه للفئات الغير محددة وهي 400 ريال سعودي . أما عن الخطوات التي يتم من خلالها سداد رسوم المرافقين للفئات الغير معفاة نتعرف . عليها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

كيف يتم سداد رسوم المرافقين للفئات الغير معفاة

طريقة سداد رسوم المرافقين 2022 المتبعة هي بنفس الخطوات للعام الجديد وهي كالتالي :-

رسوم المرافقين 2023 يتم دفعها عبر أي ماكينة صراف آلي بأي بنك . كما بعد وضع كارت البنك الخاص بك يتم اختيار قائمة المدفوعات ومن ثم قائمة المدفوعات الحكومية . عبر قائمة خدمات المقيمين من القائمة السابقة أختر قائمة “دفع” . كذلك من الضروري أختيار أيقونة رسوم المرافقين ويتم بعدها تسجيل رقم الإقامة . تحديد الحساب البنكي المرغوب السداد من خلاله ومن ثم أختيار أيقونة أتمام عملية سداد رسوم المرافقين . كما ستقوم ماكينة الصراف الآلي بأظهار رسالة تأكيد دفع رسوم المرافقين . سترسل لك ماكينة الصراف الآلي رسالة نصية تؤكد عملية السداد من الحساب البنكي الخاص بك .

أعفاء السعوديين من رسوم المرافقين والفئات المحددة من هيئة الجوازات السعودية للأعفاء من الرسوم . عرضنا التفاصيل الخاصة بها داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” .