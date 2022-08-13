نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر تقسيط سيارات كيا بيجاس لـ 5 سنوات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر تقسيط سيارات كيا بيجاس لـ 5 سنوات بالسعودية .. يتساءل بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية عن تقسيط السيارات وإمكانية شراء سيارة بالقسط فهنالك العديد من البنوك التي تمول المشروع الخاص بشراء سيارة جديدة بلا فوائد وكذلك هنالك العديد من الشركات الكبرى التي تقوم بعمل الكثير من عروض التقسيط من أجل جذب المواطنين في المملكة العربية السعودية وتشجيعهم على شراء سيارات جديدة بتقسيط مريح ومن تلك الشركات هي شركة مجموعة الجبر للتمويل والتي تقدم تقسيطها على سيارات كيا بيجاس الجديدة والتي هي من أفضل السيارات في العالم والتي ازداد عليها الطالب في دول الخليج مؤخرًا نظرًا لمواصفاتها القياسية والعالمية والتي توفر الأمان لكل من يركبها برغم سعرها المرتفع. سعر تقسيط سيارات كيا بيجاس لـ 5 سنوات بالسعودية وبالنسبة لمواصفات سيارة كيا بيجاس من طراز الـ lx فهي تعتبر من فئة السيارات سيدان. والتي تعمل بنظام جر بواسطة عجلاتها الأمامية ويمكن استهلاك 17.5 كيلو متر كمسافة في لتر وقود فقط. وتأتي بسعة المحرك 1400 سي سي وذلك بقوة 100 حصان والسيارة بنزين وليست غاز . بجانب أن سعرها الإجمال 68.653 ريال سعودي ويمكن أن تدخل في نظام التقسيط لـ 5 سنوات. بعد سداد الدفعة الأولى من قيمتها حوالي 6.866 ريال سعودي وبقسط شهري 1273 ريال. أما كيا بيجاس بإصدار الـ ex فهي بأحدث إصداراتها وهي الفئة الأفضل والأكثر شهرة من بيجاس وتعتبر سيارة من سيارات فئة سيدان وتأتي بمحرك 1400 سي سي. والتي يمكنها أن تسير 17.8 كيلو متر في كل لتر وقود فقط وبها سلندر ة 4 اسطوانات بجانب ناقل الحركة الأوتوماتيكي. وغير مزودة بحساسات الركن وبها 2 وسادة هوائية بقوة 95 حصان وبسعر يبدأ من 56.808 ريال سعودي . وتقسط على 5 سنوات ويمكن سداد الدفعة الأولى بقيمة 5.681 ريال سعودي وبقسط شهري ألف ريال سعودي تقريبًا ويصل آخر قسط 17 ألف ريال. وبالنسبة للمميزات الخاصة بعروض تقسيط كيا بيجاس من الجبر للتمويل فإنه يمكن تأجيل الأقساط حتى السنة التالية. دون حمل عناء سنة كاملة وتقديم خدمات المساعدة للسيارة كالصيانة والإنقاذ والجر على الطريق. ويمكن ضمان المصنع على السيارة وذلك حتى 5 سنوات.

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