نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب في مصرف الراجحي من البيت بأسهل الطرق alrajhibank في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب في مصرف الراجحي، أحد أهم مطالب الملايين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، فالكثير يبحث عن الطريقة المثلي لفتح حساب في بنك الراجحي عبر الإنترنت دون عناء الزحام وخاصة في ظل المرحلة التي تمر بها البلاد جراء وجود فيروس كورونا والذي يفرض علينا جميعا التباعد الاجتماعي، لذا نمكنكم من خلال هذا التقرير التعرف على خطوات فتح الحساب، واهم الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين وكذلك إذا كنت ترغب أيضاً من فتح حساب اخر في البنك والعديد من المزايا الجديدة التي يقدمها الراجحي للمواطنين والمقيمين.

فتح حساب في مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي خدمات متنوعه للعملاء أبرز هذه الخدمات هي التمويلات الشخصية والتمويلات العقارية، بالإضافة إلي تمويلات وقروض السيارات وغيرها من التمويلات المالية المختلفة، فضلا عن المعاملات المصرفية مثل الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، أجهزة الخدمة الذاتية، لذا أصبح الآن بإمكانك فتح الحساب من البيت دون الذهاب إلي البنك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع الراجحي. النقر على كلمة”فتح حساب”. مراجعة وقراءة الشروط جيداً. الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. القيام بتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. تسجيل رقم الهوية، رقم الإقامة، رقم الجوال. إضافة البريد الإلكتروني، تحديد اللقب. كتابة اكبر مبلغ متوقع للحساب. تحديد الراتب الشهري. الضغط على التالي. استقبال رمز التحقق. تعبئة البيانات والمعلومات. تسجيل كلمة المرور، اسم المستخدم. الدخول على صفحة النفاذ الوطني. أكمال البيانات المطلوبة.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

كي تتمكن من الاستفادة القصوى من فتح حساب في بنك الراجحي عليك أن تعرف جيداً ضوابط مصرف الراجحي لفتح الحساب والتي جاءت كالتالي:

حدد البنك أقل عمر الشخص المتقدم لفتح الحساب 18 عام، إذا كان من مواطني دول الخليج العربي أو من الوافدين أو من السعوديين.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية إذا كان الشخص سعودي.

توضيح صورة من جواز السفر إذا كان الشخص غير سعودي.

وجود حساب في منصة أبشر.

توضيح عنوان البريد الوطني.

وجود رقم جوال مسجل في شركة الاتصالات السعودية.

الالتزام بمعايير الوقاية من كوفيد 19.

يجب التوقيع على مستند يوضح أن المتقدم ليس له علاقة بالسياسة.

قروض بنك الراجحي 1444

يقدم مصرف الراجحي مجموعة مميزة من القروض والتمويلات بتسهيلات كبيرة ومميزة، يتم التقديم عليها إلكترونيا عن طريق الدخول إلي رابط موقع الراجحي والضغط على الصفحة الرئيسية واختيار القروض ومن ثم البدء في تسجيل البيانات المطلوبة.

أرقام هواتف مصرف الراجحي 2022

يمكنكم اعزائي الكرام التواصل مع خدمات عملاء مصرف الراجحي عبر الاتصال بالرقم الموحد 966920003344 من خلال رقم الجوال المحمول أو من خلال التليفون الارضي من داخل الأراضي السعودية أو من خارجها، كما أتاح بنك الراجحي عدة أرقام أخري جديدة تم اضافتها على الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي للعملاء المميزين من داخل المملكة 8001248880.

في الختام نتمنى أن نكون قد وفقنا في توضيح الأمر جيدا وفي حالة رغبتك في المزيد من المعلومات اكتبها في التعليقات أسفل هذا المقال فتح حساب في مصرف الراجحي من البيت بأسهل الطرق alrajhibank.